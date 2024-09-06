https://ria.ru/20240906/germaniya-1971102669.html

В Германии задержали мужчину с мачете, угрожавшго полицейским убийством

В Германии задержали мужчину с мачете, угрожавшго полицейским убийством - РИА Новости, 06.09.2024

В Германии задержали мужчину с мачете, угрожавшго полицейским убийством

В городе Линц-на-Рейне задержан вооруженный мачете выходец из Албании, попытавшийся в ночь на пятницу напасть на сотрудников полиции, сообщает главное... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:29

2024-09-06T16:29

2024-09-06T16:29

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рейнланд-пфальц

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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. В городе Линц-на-Рейне задержан вооруженный мачете выходец из Албании, попытавшийся в ночь на пятницу напасть на сотрудников полиции, сообщает главное полицейское управление города Кобленца в земле Рейнланд-Пфальц. "Примерно в 02.40 ночи в тамбур полицейского участка (города Линц-на-Рейне) вошел человек, вооруженный мачете, и угрожал убить сотрудников участка", - сообщается в заявлении. Поскольку полицейские незамедлительно дистанционно заперли тамбур с обеих сторон, преступник не смог никому навредить, говорится далее. "После применения электрошокера находящийся в тамбуре человек был зафиксирован и задержан сотрудниками спецназа. При этом мужчина получил легкие травмы", - добавили в правоохранительных органах. По данным полиции, задержанный является выходцом из Албании и проживает в Линце. Местные СМИ со ссылкой на данные полиции сообщают, что мужчина при попытке атаковать полицейских кричал "Аллаху акбар", как то ранее сделал нападавший в Золингене. В последние месяцы Германию захлестнула волна атак с ножом. Одна из наиболее резонансных атак произошла в городе Золинген 23 августа, когда гражданин Сирии убил трёх человек и ранил ещё восемь. Атака в Золингене привела к обострению дебатов об ужесточении миграционной политики и правил ношения холодного оружия.

https://ria.ru/20240819/germaniya-1967065869.html

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в мире, албания, рейнланд-пфальц, германия