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Прокуратура попросила изъять имущество главы департамента Минэкономразвития - РИА Новости, 06.09.2024
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18:44 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/genprokuratura-1971148051.html
Прокуратура попросила изъять имущество главы департамента Минэкономразвития
Прокуратура попросила изъять имущество главы департамента Минэкономразвития - РИА Новости, 06.09.2024
Прокуратура попросила изъять имущество главы департамента Минэкономразвития
Генпрокуратура просит изъять в доход государства имущество директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития (МЭР) РФ Игоря... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:44
2024-09-06T18:44
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Генпрокуратура просит изъять в доход государства имущество директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития (МЭР) РФ Игоря Храновского, арестованного по делу о коррупционной группе, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы. "В суд поступил иск Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом к Храновскому И.В. и другим лицам об обращении имущества в доход государства", - сказали в суде. В иске указано, что прокуратура надзирала за расследованием дела в отношении Храновского по обвинению в превышении должностных полномочий и обнаружила, что тот не соблюдал требования законодательства о противодействии коррупции. "Иск принят к производству, по делу назначена подготовка к судебному разбирательству", - отметили в суде. О разоблачении группировки из чиновников МЭР и ставропольских коммерсантов ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату предприятия по добыче минеральной воды и хищению природного газа. Помимо Храновского, прокуратура просит изъять имущество еще трех ответчиков. Всего надзорное ведомство нашло у них земельный участок площадью почти 3 квадратных километра, жилой дом, несколько нежилых построек, семь автомобилей и наличные, изъятые в ходе обыска, сказано в постановлении суда.
https://ria.ru/20240326/obyski-1935836028.html
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происшествия, россия, скфо, генеральная прокуратура рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Происшествия, Россия, СКФО, Генеральная прокуратура РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Прокуратура попросила изъять имущество главы департамента Минэкономразвития

Генпрокуратура просит изъять имущество главы департамента МЭР Храновского

© Фото : Официальный сайт Минэкономразвития РоссииИгорь Храновский
Игорь Храновский - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Официальный сайт Минэкономразвития России
Игорь Храновский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Генпрокуратура просит изъять в доход государства имущество директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития (МЭР) РФ Игоря Храновского, арестованного по делу о коррупционной группе, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
"В суд поступил иск Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом к Храновскому И.В. и другим лицам об обращении имущества в доход государства", - сказали в суде.
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В иске указано, что прокуратура надзирала за расследованием дела в отношении Храновского по обвинению в превышении должностных полномочий и обнаружила, что тот не соблюдал требования законодательства о противодействии коррупции.
"Иск принят к производству, по делу назначена подготовка к судебному разбирательству", - отметили в суде.
О разоблачении группировки из чиновников МЭР и ставропольских коммерсантов ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату предприятия по добыче минеральной воды и хищению природного газа.
Помимо Храновского, прокуратура просит изъять имущество еще трех ответчиков.
Всего надзорное ведомство нашло у них земельный участок площадью почти 3 квадратных километра, жилой дом, несколько нежилых построек, семь автомобилей и наличные, изъятые в ходе обыска, сказано в постановлении суда.
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ПроисшествияРоссияСКФОГенеральная прокуратура РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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