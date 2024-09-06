https://ria.ru/20240906/genprokuratura-1971148051.html

Прокуратура попросила изъять имущество главы департамента Минэкономразвития

Прокуратура попросила изъять имущество главы департамента Минэкономразвития - РИА Новости, 06.09.2024

Прокуратура попросила изъять имущество главы департамента Минэкономразвития

Генпрокуратура просит изъять в доход государства имущество директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития (МЭР) РФ Игоря... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:44

2024-09-06T18:44

2024-09-06T18:44

происшествия

россия

скфо

генеральная прокуратура рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935850373_227:0:2449:1250_1920x0_80_0_0_4a36b5fd49c6dede759a498a83c22918.jpg

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Генпрокуратура просит изъять в доход государства имущество директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития (МЭР) РФ Игоря Храновского, арестованного по делу о коррупционной группе, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы. "В суд поступил иск Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом к Храновскому И.В. и другим лицам об обращении имущества в доход государства", - сказали в суде. В иске указано, что прокуратура надзирала за расследованием дела в отношении Храновского по обвинению в превышении должностных полномочий и обнаружила, что тот не соблюдал требования законодательства о противодействии коррупции. "Иск принят к производству, по делу назначена подготовка к судебному разбирательству", - отметили в суде. О разоблачении группировки из чиновников МЭР и ставропольских коммерсантов ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату предприятия по добыче минеральной воды и хищению природного газа. Помимо Храновского, прокуратура просит изъять имущество еще трех ответчиков. Всего надзорное ведомство нашло у них земельный участок площадью почти 3 квадратных километра, жилой дом, несколько нежилых построек, семь автомобилей и наличные, изъятые в ходе обыска, сказано в постановлении суда.

https://ria.ru/20240326/obyski-1935836028.html

https://ria.ru/20240902/parshin-1970040018.html

россия

скфо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, скфо, генеральная прокуратура рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)