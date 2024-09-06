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Договор о поставках газа в Сербию могут продлить в сентябре - РИА Новости, 06.09.2024
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07:24 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/gaz-1970959237.html
Договор о поставках газа в Сербию могут продлить в сентябре
Договор о поставках газа в Сербию могут продлить в сентябре - РИА Новости, 06.09.2024
Договор о поставках газа в Сербию могут продлить в сентябре
Договор о поставках российского газа в Сербию может быть продлен до конца сентября, заявил РИА Новости советник президента РФ Антон Кобяков по итогам... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:24
2024-09-06T07:24
москва
владивосток
антон кобяков
александр вулин
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Договор о поставках российского газа в Сербию может быть продлен до конца сентября, заявил РИА Новости советник президента РФ Антон Кобяков по итогам переговоров с вице-премьером Сербии Александром Вулиным на ВЭФ-2024. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 4 сентября с вице-премьером Сербии Александром Вулиным заявил, что намерен обсудить договоры по поставкам газа в Сербию, сроки которых истекают в марте 2025 года. Кобяков сообщил, что провел встречу с Вулиным на ВЭФ-2024, на которой, в частности, обсуждался вопрос продления газового соглашения между странами. "Продлим (соглашение с Сербией по поставке энергоносителей - ред.). Будет Российская экономическая неделя…" - сказал Кобяков агентству, комментируя возможность продления поставок российского газа в Сербию. Говоря о сроках заключение соглашения о продлении, Кобяков отметил, что документы могут быть подписаны в течение сентября. "Я уверен, что договоренности будут раньше (РЭН-2024 - ред.)", - заявил Кобяков РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли ожидать продления соглашения на Российской экономической неделе. Международный форум "Российская энергетическая неделя-2024" состоится в ЦВЗ "Манеж" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/vstrecha-1970469364.html
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москва, владивосток, антон кобяков, александр вулин, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Москва, Владивосток, Антон Кобяков, Александр Вулин, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Договор о поставках газа в Сербию могут продлить в сентябре

Кобяков: договор о поставках газа в Сербию могут продлить в течение сентября

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Договор о поставках российского газа в Сербию может быть продлен до конца сентября, заявил РИА Новости советник президента РФ Антон Кобяков по итогам переговоров с вице-премьером Сербии Александром Вулиным на ВЭФ-2024.
Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 4 сентября с вице-премьером Сербии Александром Вулиным заявил, что намерен обсудить договоры по поставкам газа в Сербию, сроки которых истекают в марте 2025 года.
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Кобяков сообщил, что провел встречу с Вулиным на ВЭФ-2024, на которой, в частности, обсуждался вопрос продления газового соглашения между странами.
"Продлим (соглашение с Сербией по поставке энергоносителей - ред.). Будет Российская экономическая неделя…" - сказал Кобяков агентству, комментируя возможность продления поставок российского газа в Сербию.
Говоря о сроках заключение соглашения о продлении, Кобяков отметил, что документы могут быть подписаны в течение сентября.
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"Я уверен, что договоренности будут раньше (РЭН-2024 - ред.)", - заявил Кобяков РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли ожидать продления соглашения на Российской экономической неделе.
Международный форум "Российская энергетическая неделя-2024" состоится в ЦВЗ "Манеж" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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МоскваВладивостокАнтон КобяковАлександр ВулинВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)В мире
 
 
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