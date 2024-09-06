https://ria.ru/20240906/gaz-1970959237.html

Договор о поставках газа в Сербию могут продлить в сентябре

Договор о поставках газа в Сербию могут продлить в сентябре - РИА Новости, 06.09.2024

Договор о поставках газа в Сербию могут продлить в сентябре

Договор о поставках российского газа в Сербию может быть продлен до конца сентября, заявил РИА Новости советник президента РФ Антон Кобяков по итогам... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:24

2024-09-06T07:24

2024-09-06T07:24

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антон кобяков

александр вулин

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Договор о поставках российского газа в Сербию может быть продлен до конца сентября, заявил РИА Новости советник президента РФ Антон Кобяков по итогам переговоров с вице-премьером Сербии Александром Вулиным на ВЭФ-2024. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 4 сентября с вице-премьером Сербии Александром Вулиным заявил, что намерен обсудить договоры по поставкам газа в Сербию, сроки которых истекают в марте 2025 года. Кобяков сообщил, что провел встречу с Вулиным на ВЭФ-2024, на которой, в частности, обсуждался вопрос продления газового соглашения между странами. "Продлим (соглашение с Сербией по поставке энергоносителей - ред.). Будет Российская экономическая неделя…" - сказал Кобяков агентству, комментируя возможность продления поставок российского газа в Сербию. Говоря о сроках заключение соглашения о продлении, Кобяков отметил, что документы могут быть подписаны в течение сентября. "Я уверен, что договоренности будут раньше (РЭН-2024 - ред.)", - заявил Кобяков РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли ожидать продления соглашения на Российской экономической неделе. Международный форум "Российская энергетическая неделя-2024" состоится в ЦВЗ "Манеж" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/vstrecha-1970469364.html

https://ria.ru/20240905/serbija-1970822570.html

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москва, владивосток, антон кобяков, александр вулин, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире