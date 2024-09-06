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На Западе неожиданно отреагировали на слова Путина о Европе
На Западе неожиданно отреагировали на слова Путина о Европе - РИА Новости, 06.09.2024
На Западе неожиданно отреагировали на слова Путина о Европе
Европейские лидеры живут по двойным стандартам, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен, комментируя слова... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T02:47
2024-09-06T02:47
2024-09-06T11:16
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россия
германия
владимир путин
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Европейские лидеры живут по двойным стандартам, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен, комментируя слова президента России Владимира Путина о нежелании Германии получать газ по функционирующей нитке "Северного потока"."Глупость двойных стандартов европейских лидеров", — написал он в социальной сети X.К посту эксперт прикрепил ролик с выступлением Путина на пленарном заседании ВЭФ, во время которого он назвал чушью и шизофренией нежелание Берлина использовать рабочую нитку газопровода "Северный поток". Президент напомнил, что европейцы согласны получать топливо, которое экспортируется через "Турецкий поток", но при этом отказываются запускать магистраль, проходящую по дну Балтийского моря.Он отметил, что 27,5 миллиарда кубических метров газа пошло бы в Германию через Балтийский регион, если бы она договорилась с Россией. Глава государства высказал непонимание отказа от такого решения.
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экономика, европа, россия, германия, владимир путин, северный поток
Экономика, Европа, Россия, Германия, Владимир Путин, Северный поток
На Западе неожиданно отреагировали на слова Путина о Европе
Эксперт из Финляндии обвинил Европу в двойных стандартах после заявления Путина
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Европейские лидеры живут по двойным стандартам, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен, комментируя слова президента России Владимира Путина о нежелании Германии получать газ по функционирующей нитке "Северного потока".
«
"Глупость двойных стандартов европейских лидеров", — написал он в социальной сети X.
К посту эксперт прикрепил ролик с выступлением Путина на пленарном заседании ВЭФ, во время которого он назвал чушью и шизофренией нежелание Берлина использовать рабочую нитку газопровода "Северный поток".
Президент напомнил, что европейцы согласны получать топливо, которое экспортируется через "Турецкий поток", но при этом отказываются запускать магистраль, проходящую по дну Балтийского моря.
Он отметил, что 27,5 миллиарда кубических метров газа пошло бы в Германию через Балтийский регион, если бы она договорилась с Россией. Глава государства высказал непонимание отказа от такого решения.