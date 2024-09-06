https://ria.ru/20240906/gaz-1970945212.html

На Западе неожиданно отреагировали на слова Путина о Европе

На Западе неожиданно отреагировали на слова Путина о Европе - РИА Новости, 06.09.2024

На Западе неожиданно отреагировали на слова Путина о Европе

Европейские лидеры живут по двойным стандартам, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен, комментируя слова... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T02:47

2024-09-06T02:47

2024-09-06T11:16

экономика

европа

россия

германия

владимир путин

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970758465_0:96:2930:1744_1920x0_80_0_0_2e56ae5c7331ac1b6a3248ecdb61c6e0.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Европейские лидеры живут по двойным стандартам, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен, комментируя слова президента России Владимира Путина о нежелании Германии получать газ по функционирующей нитке "Северного потока"."Глупость двойных стандартов европейских лидеров", — написал он в социальной сети X.К посту эксперт прикрепил ролик с выступлением Путина на пленарном заседании ВЭФ, во время которого он назвал чушью и шизофренией нежелание Берлина использовать рабочую нитку газопровода "Северный поток". Президент напомнил, что европейцы согласны получать топливо, которое экспортируется через "Турецкий поток", но при этом отказываются запускать магистраль, проходящую по дну Балтийского моря.Он отметил, что 27,5 миллиарда кубических метров газа пошло бы в Германию через Балтийский регион, если бы она договорилась с Россией. Глава государства высказал непонимание отказа от такого решения.

https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969668645.html

европа

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, россия, германия, владимир путин, северный поток