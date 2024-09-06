https://ria.ru/20240906/forum-1971045696.html

В Казани пройдет Форум литераторов стран БРИКС

В Казани пройдет Форум литераторов стран БРИКС - РИА Новости, 06.09.2024

В Казани пройдет Форум литераторов стран БРИКС

Форум литераторов стран БРИКС состоится в Казани с 11 по 13 сентября, участниками станут писатели, поэты и переводчики из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ и... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:02

2024-09-06T14:02

2024-09-06T14:02

китай

оаэ

казань

евгений попов

сергей шаргунов

брикс

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Форум литераторов стран БРИКС состоится в Казани с 11 по 13 сентября, участниками станут писатели, поэты и переводчики из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ и других стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума. "Одиннадцатого сентября 2024 года в столице Татарстана, Казани, состоится Форум литераторов стран БРИКС, на котором встретятся выдающиеся писатели, поэты и переводчики из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ и других стран", - говорится в сообщении. По словам организаторов, форум станет площадкой для обсуждения роли литературы в укреплении культурных связей между странами БРИКС и популяризации литературных традиций этих стран на международной арене. В рамках форума пройдут круглые столы, дискуссии, мастер-классы и презентации. Среди участников будут представители как российской литературы, так и известные по всему миру специалисты: один из ведущих популяризаторов русской литературы в Китае, автор более 20 монографий Лю Вэньфэй, китайский поэт, каллиграф и критик, признанный одним из "Пяти мастеров из Сычуани" Оуян Цзянхэ, индийский писатель Мадхав Каушик, индийский поэт, новеллист и переводчик, пишущий на языке телугу, Крутхивенти Шринивасарао, поэтесса и писательница из ОАЭ, активно участвующая в культурной жизни своей страны и продвигающая литературу в арабском мире, Шейха аль-Мутаири, писательница из Омана, специализирующаяся на детской и подростковой литературе, Хула аль-Муджаини, бразильский поэт Астьер Базилио да Сильва Лима и иранский философ и писатель, специалист по исламской философии и суфизму, Сейид Хосейн Табатабаий. Российскую сторону представят писатели Игорь Волгин, Евгений Попов, Анастасия Строкина, Сергей Шаргунов и другие.

https://ria.ru/20240905/tovarooborot-1970738101.html

китай

оаэ

казань

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китай, оаэ, казань, евгений попов, сергей шаргунов, брикс