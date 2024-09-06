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В Казани пройдет Форум литераторов стран БРИКС - РИА Новости, 06.09.2024
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14:02 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/forum-1971045696.html
В Казани пройдет Форум литераторов стран БРИКС
В Казани пройдет Форум литераторов стран БРИКС - РИА Новости, 06.09.2024
В Казани пройдет Форум литераторов стран БРИКС
Форум литераторов стран БРИКС состоится в Казани с 11 по 13 сентября, участниками станут писатели, поэты и переводчики из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ и... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:02
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китай
оаэ
казань
евгений попов
сергей шаргунов
брикс
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Форум литераторов стран БРИКС состоится в Казани с 11 по 13 сентября, участниками станут писатели, поэты и переводчики из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ и других стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума. "Одиннадцатого сентября 2024 года в столице Татарстана, Казани, состоится Форум литераторов стран БРИКС, на котором встретятся выдающиеся писатели, поэты и переводчики из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ и других стран", - говорится в сообщении. По словам организаторов, форум станет площадкой для обсуждения роли литературы в укреплении культурных связей между странами БРИКС и популяризации литературных традиций этих стран на международной арене. В рамках форума пройдут круглые столы, дискуссии, мастер-классы и презентации. Среди участников будут представители как российской литературы, так и известные по всему миру специалисты: один из ведущих популяризаторов русской литературы в Китае, автор более 20 монографий Лю Вэньфэй, китайский поэт, каллиграф и критик, признанный одним из "Пяти мастеров из Сычуани" Оуян Цзянхэ, индийский писатель Мадхав Каушик, индийский поэт, новеллист и переводчик, пишущий на языке телугу, Крутхивенти Шринивасарао, поэтесса и писательница из ОАЭ, активно участвующая в культурной жизни своей страны и продвигающая литературу в арабском мире, Шейха аль-Мутаири, писательница из Омана, специализирующаяся на детской и подростковой литературе, Хула аль-Муджаини, бразильский поэт Астьер Базилио да Сильва Лима и иранский философ и писатель, специалист по исламской философии и суфизму, Сейид Хосейн Табатабаий. Российскую сторону представят писатели Игорь Волгин, Евгений Попов, Анастасия Строкина, Сергей Шаргунов и другие.
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китай, оаэ, казань, евгений попов, сергей шаргунов, брикс
Китай, ОАЭ, Казань, Евгений Попов, Сергей Шаргунов, БРИКС
В Казани пройдет Форум литераторов стран БРИКС

Форум литераторов стран БРИКС пройдет в Казани с 11 по 13 сентября

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран - участниц БРИКС
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Флаги стран - участниц БРИКС
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Форум литераторов стран БРИКС состоится в Казани с 11 по 13 сентября, участниками станут писатели, поэты и переводчики из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ и других стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума.
"Одиннадцатого сентября 2024 года в столице Татарстана, Казани, состоится Форум литераторов стран БРИКС, на котором встретятся выдающиеся писатели, поэты и переводчики из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ и других стран", - говорится в сообщении.
По словам организаторов, форум станет площадкой для обсуждения роли литературы в укреплении культурных связей между странами БРИКС и популяризации литературных традиций этих стран на международной арене. В рамках форума пройдут круглые столы, дискуссии, мастер-классы и презентации.
Среди участников будут представители как российской литературы, так и известные по всему миру специалисты: один из ведущих популяризаторов русской литературы в Китае, автор более 20 монографий Лю Вэньфэй, китайский поэт, каллиграф и критик, признанный одним из "Пяти мастеров из Сычуани" Оуян Цзянхэ, индийский писатель Мадхав Каушик, индийский поэт, новеллист и переводчик, пишущий на языке телугу, Крутхивенти Шринивасарао, поэтесса и писательница из ОАЭ, активно участвующая в культурной жизни своей страны и продвигающая литературу в арабском мире, Шейха аль-Мутаири, писательница из Омана, специализирующаяся на детской и подростковой литературе, Хула аль-Муджаини, бразильский поэт Астьер Базилио да Сильва Лима и иранский философ и писатель, специалист по исламской философии и суфизму, Сейид Хосейн Табатабаий.
Российскую сторону представят писатели Игорь Волгин, Евгений Попов, Анастасия Строкина, Сергей Шаргунов и другие.
Товарооборот Москвы со странами БРИКС увеличился на 14,7 процентов - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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КитайОАЭКазаньЕвгений ПоповСергей ШаргуновБРИКС
 
 
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