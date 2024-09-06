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В Эстонии задержали пьяного спасателя при пересечении границы с Россией
В Эстонии задержали пьяного спасателя при пересечении границы с Россией - РИА Новости, 06.09.2024
В Эстонии задержали пьяного спасателя при пересечении границы с Россией
Эстонские пограничники задержали сотрудника спасательного департамента страны, когда он пьяный на катере хотел попасть в Россию, сообщил портал Delfi. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:52
2024-09-06T16:52
2024-09-06T17:41
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Эстонские пограничники задержали сотрудника спасательного департамента страны, когда он пьяный на катере хотел попасть в Россию, сообщил портал Delfi.По данным издания, пограничники 5 сентября обнаружили на озере Ляммиярв судно, незаконно вышедшее в российские воды. Им удалось связаться с катером, и он вернулся в эстонскую сторону. Плавсредство задержали, оказалось, что оно принадлежит спасательному департаменту. "Пограничник доставил водителя катера и двух сопровождавших его пассажиров в Вярску, где составили протокол о правонарушении на водителя катера за незаконное пересечение контрольной линии и управление водным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в публикации. Пресс-секретарь спасательного департамента Берит-Хелена Ламп подтвердила, что задержанный — их сотрудник. По ее словам, он самовольно воспользовался лодкой в нерабочее время. Ламп назвала инцидент "очень досадным", добавив, что выясняются все обстоятельства.
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в мире, эстония, россия
В Эстонии задержали пьяного спасателя при пересечении границы с Россией
Delfi: эстонский спасатель задержан при незаконном пересечении границы на катере
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Эстонские пограничники задержали сотрудника спасательного департамента страны, когда он пьяный на катере хотел попасть в Россию, сообщил портал Delfi.
По данным издания, пограничники 5 сентября обнаружили на озере Ляммиярв судно, незаконно вышедшее в российские воды. Им удалось связаться с катером, и он вернулся в эстонскую сторону. Плавсредство задержали, оказалось, что оно принадлежит спасательному департаменту.
"Пограничник доставил водителя катера и двух сопровождавших его пассажиров в Вярску, где составили протокол о правонарушении на водителя катера за незаконное пересечение контрольной линии и управление водным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в публикации.
Пресс-секретарь спасательного департамента Берит-Хелена Ламп подтвердила, что задержанный — их сотрудник. По ее словам, он самовольно воспользовался лодкой в нерабочее время. Ламп назвала инцидент "очень досадным", добавив, что выясняются все обстоятельства.