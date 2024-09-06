https://ria.ru/20240906/ekspert-1971535273.html

Эксперт рассказала о глобальной стратегии США по уничтожению российских СМИ

Эксперт рассказала о глобальной стратегии США по уничтожению российских СМИ - РИА Новости, 09.09.2024

Эксперт рассказала о глобальной стратегии США по уничтожению российских СМИ

Санкции в отношении российских СМИ со стороны США являются частью глобальной американской стратегии по закрытию всех российских медиа и гуманитарных структур, у РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-06T23:00

2024-09-06T23:00

2024-09-09T10:34

сша

вашингтон (штат)

россия

маргарита симоньян

антон анисимов

елена афанасьева

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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ДЖАКАРТА, 6 сен - РИА Новости. Санкции в отношении российских СМИ со стороны США являются частью глобальной американской стратегии по закрытию всех российских медиа и гуманитарных структур, у Вашингтона "чешутся руки" уничтожить российские СМИ глобально, заявила РИА Новости руководитель Центра "Креативная дипломатия", доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Бурлинова. Говоря о недавно введенных США санкциях в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей, эксперт отметила, что санкции в отношении российских медиа - это системная работа США по разрушению и уничтожению "всех российских структур гуманитарной и медианаправленности, работающих на внешнем контуре нашей страны с целью продвижения объективной информации о России". "С этой задачей американцы успешно справляются в рамках своего государства, где вся система российских гуманитарных организаций практически уничтожена к настоящему моменту. Оставались СМИ, такие как RT, Sputnik, но до этих структур им тяжело дотянуться, и конкурировать с нашими медиагигантами американским медиа все сложнее и сложнее", - подчеркнула Бурлинова. По ее словам, у американских властей "очень чешутся руки" уничтожить российские СМИ и глобально. "Но руки коротки, поэтому они действуют локально на своей территории, прибегая к таким вот жестким решениям в адрес наших медиа, включая возбуждение уголовных дел против их сотрудников. Это элемент запугивания, классическая стратегия США по устранению конкурентов", - подытожила собеседница агентства. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html

https://ria.ru/20240906/sanktsii-1970959099.html

https://ria.ru/20240907/analitik-1971333241.html

сша

вашингтон (штат)

россия

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сша, вашингтон (штат), россия, маргарита симоньян, антон анисимов, елена афанасьева, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt