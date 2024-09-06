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Замгоссекретаря США прибыл в Киев - РИА Новости, 06.09.2024
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16:28 06.09.2024 (обновлено: 16:36 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/ekonomika-1971102532.html
Замгоссекретаря США прибыл в Киев
Замгоссекретаря США прибыл в Киев - РИА Новости, 06.09.2024
Замгоссекретаря США прибыл в Киев
Заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма прибыл в Киев для обсуждения восстановления экономики Украины, сообщила в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:28
2024-09-06T16:36
в мире
украина
киев
сша
бриджит бринк
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма прибыл в Киев для обсуждения восстановления экономики Украины, сообщила в пятницу американский посол на Украине Бриджит Бринк. "Приятно приветствовать замгоссекретаря Верму в Киеве!" - написала Бринк в соцсети Х. Вместе с чиновником на Украину прибыли представители частного бизнеса. По словам посла, Велма собирается обсудить вопросы восстановления экономики Украины.
https://ria.ru/20240831/ukraina-1969729380.html
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в мире, украина, киев, сша, бриджит бринк
В мире, Украина, Киев, США, Бриджит Бринк
Замгоссекретаря США прибыл в Киев

Замгоссекретаря США Верма прибыл в Киев для обсуждения восстановления экономики

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма прибыл в Киев для обсуждения восстановления экономики Украины, сообщила в пятницу американский посол на Украине Бриджит Бринк.
"Приятно приветствовать замгоссекретаря Верму в Киеве!" - написала Бринк в соцсети Х.
Вместе с чиновником на Украину прибыли представители частного бизнеса. По словам посла, Велма собирается обсудить вопросы восстановления экономики Украины.
Киев - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
В Киеве рассказали, сколько хотят получить на восстановление энергосистемы
31 августа, 19:59
 
В миреУкраинаКиевСШАБриджит Бринк
 
 
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