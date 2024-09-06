https://ria.ru/20240906/ekonomika-1971102532.html

Замгоссекретаря США прибыл в Киев

Замгоссекретаря США прибыл в Киев - РИА Новости, 06.09.2024

Замгоссекретаря США прибыл в Киев

Заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма прибыл в Киев для обсуждения восстановления экономики Украины, сообщила в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:28

2024-09-06T16:28

2024-09-06T16:36

в мире

украина

киев

сша

бриджит бринк

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма прибыл в Киев для обсуждения восстановления экономики Украины, сообщила в пятницу американский посол на Украине Бриджит Бринк. "Приятно приветствовать замгоссекретаря Верму в Киеве!" - написала Бринк в соцсети Х. Вместе с чиновником на Украину прибыли представители частного бизнеса. По словам посла, Велма собирается обсудить вопросы восстановления экономики Украины.

https://ria.ru/20240831/ukraina-1969729380.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, бриджит бринк