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В Петербурге госпитализировали водителя грузовика после ДТП с электричкой
В Петербурге госпитализировали водителя грузовика после ДТП с электричкой - РИА Новости, 06.09.2024
В Петербурге госпитализировали водителя грузовика после ДТП с электричкой
Водитель грузовика, который столкнулся с электричкой на станции "Броневая" в Санкт-Петербурге, госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщили РИА... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:16
2024-09-06T17:16
2024-09-06T18:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Водитель грузовика, который столкнулся с электричкой на станции "Броневая" в Санкт-Петербурге, госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что электричка и грузовик столкнулись в Петербурге в пятницу днем на станции "Броневая", организована доследственная проверка. По данным Октябрьской железной дороги, среди пассажиров и членов локомотивной бригады пострадавших нет, водитель грузовика получил травмы. "Водитель "Камаза" в состоянии средней тяжести доставлен в больницу", – сказала собеседница агентства. Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура информировала, что, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате столкновения произошел сход одной колесной пары вагона.
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Момент столкновения электрички с грузовиком в Петербурге
Видео столкновения электрички с грузовиком в Петербурге опубликовала прокуратура. Водителю большегруза и одному пассажиру после ДТП понадобилась медпомощь.
2024-09-06T17:16
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), октябрьская железная дорога, северо-западная транспортная прокуратура, дтп
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Октябрьская железная дорога, Северо-Западная транспортная прокуратура, ДТП
В Петербурге госпитализировали водителя грузовика после ДТП с электричкой
Водитель "Камаза" получил травмы средней тяжести в ДТП с питерской электричкой