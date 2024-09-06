https://ria.ru/20240906/dtp-1971122165.html

В Петербурге госпитализировали водителя грузовика после ДТП с электричкой

В Петербурге госпитализировали водителя грузовика после ДТП с электричкой - РИА Новости, 06.09.2024

В Петербурге госпитализировали водителя грузовика после ДТП с электричкой

Водитель грузовика, который столкнулся с электричкой на станции "Броневая" в Санкт-Петербурге, госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщили РИА... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:16

2024-09-06T17:16

2024-09-06T18:16

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

октябрьская железная дорога

северо-западная транспортная прокуратура

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971140041_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_63724e6d4da0a8d3d3053f30a16fa609.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Водитель грузовика, который столкнулся с электричкой на станции "Броневая" в Санкт-Петербурге, госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что электричка и грузовик столкнулись в Петербурге в пятницу днем на станции "Броневая", организована доследственная проверка. По данным Октябрьской железной дороги, среди пассажиров и членов локомотивной бригады пострадавших нет, водитель грузовика получил травмы. "Водитель "Камаза" в состоянии средней тяжести доставлен в больницу", – сказала собеседница агентства. Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура информировала, что, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате столкновения произошел сход одной колесной пары вагона.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент столкновения электрички с грузовиком в Петербурге Видео столкновения электрички с грузовиком в Петербурге опубликовала прокуратура. Водителю большегруза и одному пассажиру после ДТП понадобилась медпомощь. 2024-09-06T17:16 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), октябрьская железная дорога, северо-западная транспортная прокуратура, дтп