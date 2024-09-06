https://ria.ru/20240906/donetsk-1971180409.html
Жительница Донецка рассказала о пяти раненных жителях при обстреле ВСУ
Жительница Донецка рассказала о пяти раненных жителях при обстреле ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024
Жительница Донецка рассказала о пяти раненных жителях при обстреле ВСУ
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка, пять мирных жителей получили ранения, рассказала РИА Новости одна из пострадавших. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:36
2024-09-06T20:36
2024-09-06T20:37
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка, пять мирных жителей получили ранения, рассказала РИА Новости одна из пострадавших. В пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что за минувшие сутки ВСУ 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 64 единицы различных боеприпасов. Ранения получили шесь мирных жителей. Повреждены восемь жилых домов. "Был сильный прилет, мы ничего не поняли, до сих пор в шоковом состоянии. Сильно побило девочек, посекло ноги. Всего пятеро раненых", - рассказала пострадавшая при обстреле жительница одного из домов Татьяна. По ее словам, несколько женщин застали взрыв, когда находились возле подъезда своего дома: они вышли, чтобы покормить животных. Как передает корреспондент РИА Новости, еще один прилет пришелся по частному дому на соседней улице. Там полностью сгорел автомобиль и обрушилась стена двухэтажного жилого дома. Его жильцы сообщили, что никто не пострадал. В Представительстве ДНР в СЦКК сообщили РИА Новости, что судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" артиллерию калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1971177430.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия
Жительница Донецка рассказала о пяти раненных жителях при обстреле ВСУ
Очевидица: при обстреле Петровского района Донецка пострадали пять человек
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка, пять мирных жителей получили ранения, рассказала РИА Новости одна из пострадавших.
В пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что за минувшие сутки ВСУ 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 64 единицы различных боеприпасов. Ранения получили шесь мирных жителей. Повреждены восемь жилых домов.
"Был сильный прилет, мы ничего не поняли, до сих пор в шоковом состоянии. Сильно побило девочек, посекло ноги. Всего пятеро раненых", - рассказала пострадавшая при обстреле жительница одного из домов Татьяна.
По ее словам, несколько женщин застали взрыв, когда находились возле подъезда своего дома: они вышли, чтобы покормить животных.
Как передает корреспондент РИА Новости, еще один прилет пришелся по частному дому на соседней улице. Там полностью сгорел автомобиль и обрушилась стена двухэтажного жилого дома. Его жильцы сообщили, что никто не пострадал.
В Представительстве ДНР в СЦКК сообщили РИА Новости, что судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ
применили "натовскую" артиллерию калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО
. США
поставили Украине
дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик
. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.