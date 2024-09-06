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Детям погибших Героев компенсируют расходы на телефонную связь - РИА Новости, 06.09.2024
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12:12 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/deti-1971017771.html
Детям погибших Героев компенсируют расходы на телефонную связь
Детям погибших Героев компенсируют расходы на телефонную связь - РИА Новости, 06.09.2024
Детям погибших Героев компенсируют расходы на телефонную связь
Дети погибших Героев СССР, Героев России и полных кавалеров ордена Славы смогут получить компенсацию расходов на телефонную связь, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:12
2024-09-06T12:12
общество
россия
ссср
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Дети погибших Героев СССР, Героев России и полных кавалеров ордена Славы смогут получить компенсацию расходов на телефонную связь, сообщила пресс-служба кабмина. "В число льготников, которым будут компенсироваться расходы по оплате стационарной телефонной связи, включены новые категории граждан. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь такая льгота предусмотрена для детей погибших Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы", - говорится в сообщении. В частности, компенсацию за оплату услуг городского телефона получат несовершеннолетние дети погибших Героев России, дети погибших Героев России, обучающиеся на очных отделениях вузов и не достигшие 23-летнего возраста, а также дети погибших Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, ставшие инвалидами до достижения ими 18-летнего возраста, сообщили в правительстве. Ранее такая льгота была только у вдов и родителей погибших героев. Подписанное постановление подготовлено для реализации изменений в федеральном законе "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы". Они были приняты в мае.
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общество, россия, ссср, михаил мишустин
Общество, Россия, СССР, Михаил Мишустин
Детям погибших Героев компенсируют расходы на телефонную связь

Дети погибших Героев СССР, Героев России получат компенсацию расходов на телефон

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Сим-карта - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Дети погибших Героев СССР, Героев России и полных кавалеров ордена Славы смогут получить компенсацию расходов на телефонную связь, сообщила пресс-служба кабмина.
"В число льготников, которым будут компенсироваться расходы по оплате стационарной телефонной связи, включены новые категории граждан. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь такая льгота предусмотрена для детей погибших Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы", - говорится в сообщении.
В частности, компенсацию за оплату услуг городского телефона получат несовершеннолетние дети погибших Героев России, дети погибших Героев России, обучающиеся на очных отделениях вузов и не достигшие 23-летнего возраста, а также дети погибших Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, ставшие инвалидами до достижения ими 18-летнего возраста, сообщили в правительстве.
Ранее такая льгота была только у вдов и родителей погибших героев.
Подписанное постановление подготовлено для реализации изменений в федеральном законе "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы". Они были приняты в мае.
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