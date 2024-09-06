https://ria.ru/20240906/demografiya-1970945022.html

В Госдуме предложили провести "специальную демографическую операцию"

В Госдуме предложили провести "специальную демографическую операцию" - РИА Новости, 06.09.2024

В Госдуме предложили провести "специальную демографическую операцию"

В России нужно провести "специальную демографическую операцию", заявила в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T02:27

2024-09-06T02:27

2024-09-06T11:21

общество

дальний восток

россия

сахалин

госдума рф

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. В России нужно провести "специальную демографическую операцию", заявила в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина."Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция", — сказала парламентарий. По словам депутата, как и социальная политика, демографическая должна иметь свой предмет. "Поэтому мы в условиях отсутствия вот такой политики, такого единого центра как раз и приняли решение обратиться в правительство по итогам нашей сессии о создании единого центра демографического подготовки кадров демографов", — отметила она. Как полагает Останина, начинать надо с молодых семей, при этом не забывая, что надо поддерживать и тех детей, кто уже родился, и те семьи, где дети уже есть, вектор на многодетные семьи никуда не ушел."К сожалению, опыт здесь позитивный есть только у Сахалина, где дети из многодетной семьи имеют право на поступление вне конкурса на бюджетное отделение. Увы, в других регионах, даже в Дальневосточном федеральном округе, этого нет, поэтому мне думается, что этот опыт надо транслировать не только на Дальневосточный регион, но и на всю страну", — резюмировала депутат. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/goroda-1832007799.html

дальний восток

россия

сахалин

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общество, дальний восток, россия, сахалин, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)