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В Госдуме предложили провести "специальную демографическую операцию" - РИА Новости, 06.09.2024
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02:27 06.09.2024 (обновлено: 11:21 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/demografiya-1970945022.html
В Госдуме предложили провести "специальную демографическую операцию"
В Госдуме предложили провести "специальную демографическую операцию" - РИА Новости, 06.09.2024
В Госдуме предложили провести "специальную демографическую операцию"
В России нужно провести "специальную демографическую операцию", заявила в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T02:27
2024-09-06T11:21
общество
дальний восток
россия
сахалин
госдума рф
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. В России нужно провести "специальную демографическую операцию", заявила в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина."Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция", — сказала парламентарий. По словам депутата, как и социальная политика, демографическая должна иметь свой предмет. "Поэтому мы в условиях отсутствия вот такой политики, такого единого центра как раз и приняли решение обратиться в правительство по итогам нашей сессии о создании единого центра демографического подготовки кадров демографов", — отметила она. Как полагает Останина, начинать надо с молодых семей, при этом не забывая, что надо поддерживать и тех детей, кто уже родился, и те семьи, где дети уже есть, вектор на многодетные семьи никуда не ушел."К сожалению, опыт здесь позитивный есть только у Сахалина, где дети из многодетной семьи имеют право на поступление вне конкурса на бюджетное отделение. Увы, в других регионах, даже в Дальневосточном федеральном округе, этого нет, поэтому мне думается, что этот опыт надо транслировать не только на Дальневосточный регион, но и на всю страну", — резюмировала депутат. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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общество, дальний восток, россия, сахалин, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Общество, Дальний Восток, Россия, Сахалин, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Госдуме предложили провести "специальную демографическую операцию"

Депутат Останина предложила начать демографическую операцию с Дальнего Востока

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной думы России
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фойе Государственной думы России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. В России нужно провести "специальную демографическую операцию", заявила в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
"Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция", — сказала парламентарий.
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По словам депутата, как и социальная политика, демографическая должна иметь свой предмет.
«
"Поэтому мы в условиях отсутствия вот такой политики, такого единого центра как раз и приняли решение обратиться в правительство по итогам нашей сессии о создании единого центра демографического подготовки кадров демографов", — отметила она.
Как полагает Останина, начинать надо с молодых семей, при этом не забывая, что надо поддерживать и тех детей, кто уже родился, и те семьи, где дети уже есть, вектор на многодетные семьи никуда не ушел.
"К сожалению, опыт здесь позитивный есть только у Сахалина, где дети из многодетной семьи имеют право на поступление вне конкурса на бюджетное отделение. Увы, в других регионах, даже в Дальневосточном федеральном округе, этого нет, поэтому мне думается, что этот опыт надо транслировать не только на Дальневосточный регион, но и на всю страну", — резюмировала депутат.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Третий день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
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© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
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ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
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5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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