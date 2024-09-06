В Госдуме предложили провести "специальную демографическую операцию"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. В России нужно провести "специальную демографическую операцию", заявила в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина."Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция", — сказала парламентарий. По словам депутата, как и социальная политика, демографическая должна иметь свой предмет. "Поэтому мы в условиях отсутствия вот такой политики, такого единого центра как раз и приняли решение обратиться в правительство по итогам нашей сессии о создании единого центра демографического подготовки кадров демографов", — отметила она. Как полагает Останина, начинать надо с молодых семей, при этом не забывая, что надо поддерживать и тех детей, кто уже родился, и те семьи, где дети уже есть, вектор на многодетные семьи никуда не ушел."К сожалению, опыт здесь позитивный есть только у Сахалина, где дети из многодетной семьи имеют право на поступление вне конкурса на бюджетное отделение. Увы, в других регионах, даже в Дальневосточном федеральном округе, этого нет, поэтому мне думается, что этот опыт надо транслировать не только на Дальневосточный регион, но и на всю страну", — резюмировала депутат. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. В России нужно провести "специальную демографическую операцию", заявила в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
"Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция", — сказала парламентарий.
По словам депутата, как и социальная политика, демографическая должна иметь свой предмет.
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"Поэтому мы в условиях отсутствия вот такой политики, такого единого центра как раз и приняли решение обратиться в правительство по итогам нашей сессии о создании единого центра демографического подготовки кадров демографов", — отметила она.
Как полагает Останина, начинать надо с молодых семей, при этом не забывая, что надо поддерживать и тех детей, кто уже родился, и те семьи, где дети уже есть, вектор на многодетные семьи никуда не ушел.
"К сожалению, опыт здесь позитивный есть только у Сахалина, где дети из многодетной семьи имеют право на поступление вне конкурса на бюджетное отделение. Увы, в других регионах, даже в Дальневосточном федеральном округе, этого нет, поэтому мне думается, что этот опыт надо транслировать не только на Дальневосточный регион, но и на всю страну", — резюмировала депутат.
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