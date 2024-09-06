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Сотрудники Центральной энергетической таможни признались в получении взятки - РИА Новости, 06.09.2024
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04:15 06.09.2024 (обновлено: 10:12 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/delo-1970949788.html
Сотрудники Центральной энергетической таможни признались в получении взятки
Сотрудники Центральной энергетической таможни признались в получении взятки - РИА Новости, 06.09.2024
Сотрудники Центральной энергетической таможни признались в получении взятки
Руководящие сотрудники Центральной энергетической таможни сознались в получении взятки от топ-менеджера "Лукойла" Алексея Степанова, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T04:15
2024-09-06T10:12
происшествия
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Руководящие сотрудники Центральной энергетической таможни сознались в получении взятки от топ-менеджера "Лукойла" Алексея Степанова, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Фигуранты признали вину", — сказал собеседник агентства. В деле фигурируют Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов. В апреле Басманный районный суд Москвы отправил их под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Всех троих обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а также в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. В СИЗО находится только Степанов, который руководил подразделением "Лукойла" по работе с таможенными органами. Его обвиняют в даче взятки и, как и остальных, в разглашении охраняемой информации. Из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, следует, что уголовное дело возбудили 2 апреля 2024 года. Речь идет о том, что с 1 февраля 2023-го по 5 марта 2024-го сотрудники Центральной энергетической таможни за взятку передали статистические материалы по внешнеэкономической деятельности нефтедобывающих организаций, что составляет налоговую тайну.
https://ria.ru/20240831/sotrudnichestvo-1969688896.html
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происшествия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Сотрудники Центральной энергетической таможни признались в получении взятки

Сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС признали вину по делу о взятке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Руководящие сотрудники Центральной энергетической таможни сознались в получении взятки от топ-менеджера "Лукойла" Алексея Степанова, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Фигуранты признали вину", — сказал собеседник агентства.
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31 августа, 15:23
В деле фигурируют Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов. В апреле Басманный районный суд Москвы отправил их под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Всех троих обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а также в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
В СИЗО находится только Степанов, который руководил подразделением "Лукойла" по работе с таможенными органами. Его обвиняют в даче взятки и, как и остальных, в разглашении охраняемой информации.
Из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, следует, что уголовное дело возбудили 2 апреля 2024 года. Речь идет о том, что с 1 февраля 2023-го по 5 марта 2024-го сотрудники Центральной энергетической таможни за взятку передали статистические материалы по внешнеэкономической деятельности нефтедобывающих организаций, что составляет налоговую тайну.
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ПроисшествияРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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