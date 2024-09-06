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Умер бывший главный редактор kommersant.ru Черников
Умер бывший главный редактор kommersant.ru Черников - РИА Новости, 06.09.2024
Умер бывший главный редактор kommersant.ru Черников
Бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников умер, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:18
2024-09-06T19:18
2024-09-06T22:47
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников умер, сообщается на сайте издания. "Умер бывший главред kommersant.ru Павел Черников. Шестого сентября стало известно о смерти бывшего сотрудника "Коммерсанта" Павла Черникова", — говорится в сообщении.Отмечается, что он пришел в издание в 1999 году редактором информцентра и, по словам редакции, вскоре стал одним из самых незаменимых в редакции людей, автором многочисленных справочников и тестов, рейтингов и обзоров, ярких идей и остроумных шуток. Также в 2003-м Павел Черников стал ответственным секретарем журнала "Коммерсантъ Власть", а в 2006 году — главным редактором сайта kommersant.ru. Кроме того, в 2011-м Павел Черников покинул "Коммерсант" и занялся цифровыми проектами в Digital October, VRTech и других компаниях. Редакция издания выражает свои искренние соболезнования близким и родным Павла Черникова.
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общество, россия
Умер бывший главный редактор kommersant.ru Черников
Умер бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников умер, сообщается на сайте издания.
"Умер бывший главред kommersant.ru Павел Черников. Шестого сентября стало известно о смерти бывшего сотрудника "Коммерсанта" Павла Черникова", — говорится в сообщении.
Отмечается, что он пришел в издание в 1999 году редактором информцентра и, по словам редакции, вскоре стал одним из самых незаменимых в редакции людей, автором многочисленных справочников и тестов, рейтингов и обзоров, ярких идей и остроумных шуток.
Также в 2003-м Павел Черников стал ответственным секретарем журнала "Коммерсантъ Власть", а в 2006 году — главным редактором сайта kommersant.ru.
Кроме того, в 2011-м Павел Черников покинул "Коммерсант" и занялся цифровыми проектами в Digital October, VRTech и других компаниях.
Редакция издания выражает свои искренние соболезнования близким и родным Павла Черникова.