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Британия продолжает нагнетать антироссийскую истерию, заявили в посольстве - РИА Новости, 06.09.2024
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11:14 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/britanija-1971002009.html
Британия продолжает нагнетать антироссийскую истерию, заявили в посольстве
Британия продолжает нагнетать антироссийскую истерию, заявили в посольстве - РИА Новости, 06.09.2024
Британия продолжает нагнетать антироссийскую истерию, заявили в посольстве
Британские консервативные силы, ранее возглавлявшие правительство страны, продолжают после поражения на выборах нагнетать антироссийскую истерию, это связано с... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:14
2024-09-06T11:14
россия
курская область
киев
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
колумбийский университет
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Британские консервативные силы, ранее возглавлявшие правительство страны, продолжают после поражения на выборах нагнетать антироссийскую истерию, это связано с неудачами киевского режима в конфликте с Россией, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости. "Обращают на себя внимание попытки некоторых британских правоконсервативных сил, пусть и отошедших на второй план местной политики, упорствовать в нагнетании антироссийской истерии в подконтрольных им СМИ. В ход, помимо традиционных передёргиваний и вымыслов, в последние дни пошли геополитические построения, константой в которых остаётся навязчивая мысль, что Россия должна потерпеть военное поражение и развалиться", - заявили в посольстве. Поводом для такого "осеннего обострения" стало сочетание неблагоприятных для Киева и его британских кураторов факторов, таких как успех российских войск в Донбассе и провал "курской авантюры", которая лишь пролила свет на террористические повадки ВСУ, подчеркнули в дипмиссии. Ранее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина проигрывает России на поле боя, а рейд ВСУ в Курскую область лишен всякого смысла с военной точки зрения. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240820/london-1967242339.html
https://ria.ru/20240906/putin-1970984538.html
россия
курская область
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россия, курская область, киев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, колумбийский университет
Россия, Курская область, Киев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Колумбийский университет
Британия продолжает нагнетать антироссийскую истерию, заявили в посольстве

Посольство: британские консерваторы продолжают нагнетать антироссийскую истерию

© iStock.com / krblokhinКиоск с прессой в Лондоне
Киоск с прессой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© iStock.com / krblokhin
Киоск с прессой в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Британские консервативные силы, ранее возглавлявшие правительство страны, продолжают после поражения на выборах нагнетать антироссийскую истерию, это связано с неудачами киевского режима в конфликте с Россией, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости.
"Обращают на себя внимание попытки некоторых британских правоконсервативных сил, пусть и отошедших на второй план местной политики, упорствовать в нагнетании антироссийской истерии в подконтрольных им СМИ. В ход, помимо традиционных передёргиваний и вымыслов, в последние дни пошли геополитические построения, константой в которых остаётся навязчивая мысль, что Россия должна потерпеть военное поражение и развалиться", - заявили в посольстве.
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Поводом для такого "осеннего обострения" стало сочетание неблагоприятных для Киева и его британских кураторов факторов, таких как успех российских войск в Донбассе и провал "курской авантюры", которая лишь пролила свет на террористические повадки ВСУ, подчеркнули в дипмиссии.
Ранее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина проигрывает России на поле боя, а рейд ВСУ в Курскую область лишен всякого смысла с военной точки зрения.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьКиевВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКолумбийский университет
 
 
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