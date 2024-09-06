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В Курской области предупредили об опасности атаки беспилотников
В Курской области предупредили об опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 06.09.2024
В Курской области предупредили об опасности атаки беспилотников
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов предупредил в пятницу об опасности атаки БПЛА в регионе и сообщил, что силы и средства ПВО приведены в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:46
2024-09-06T11:46
2024-09-06T11:49
курская область
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов предупредил в пятницу об опасности атаки БПЛА в регионе и сообщил, что силы и средства ПВО приведены в готовность. Ранее в регионе уже дважды был запущен сигнал ракетной опасности. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, алексей смирнов (политик)
Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области предупредили об опасности атаки беспилотников
Врио губернатора Курской области Смирнов предупредил об опасности атаки БПЛА