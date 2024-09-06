https://ria.ru/20240906/blogery-1971022895.html
Школа авторов VK научит блогеров успешно вести группу в Одноклассниках
Школа авторов VK научит блогеров успешно вести группу в Одноклассниках - РИА Новости, 06.09.2024
Школа авторов VK научит блогеров успешно вести группу в Одноклассниках
Новый бесплатный курс онлайн-школы стартует 17 сентября. Авторы научатся правильно и эффективно вести группу в Одноклассниках – разберутся в интересах аудитории РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:27
2024-09-06T12:27
2024-09-06T12:27
одноклассники
блогер
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Новый бесплатный курс онлайн-школы стартует 17 сентября. Авторы научатся правильно и эффективно вести группу в Одноклассниках – разберутся в интересах аудитории соцсети и работе алгоритмов. Регистрация уже доступна по ссылке.Курс Школы авторов VK и Одноклассников "ОК, увлекся" создан как для блогеров, которые ищут новые каналы для развития творчества, так и для авторов, которые уже продвигают группу в Одноклассниках и хотят кратно увеличить качество ведения блога.Слушатели курса узнают, как максимально эффективно использовать функциональность платформы. Вместе с наставниками они подберут подходящий формат блога, научатся создавать фото, тексты и видео, которые будут выделять их среди многомиллионной аудитории платформы. Помимо этого, студенты узнают все об инструментах монетизации блога. Отдельный блок обучения будет посвящён работе с сервисом "Увлечения" – фокусным инструментом платформы, который агрегирует разные виды контента о хобби, популярных среди пользователей. Всего пользователям доступно 10 уроков, каждый из которых длится не более 20 минут.Экспертами теоретической части курса выступят эксперты платформы Одноклассники: руководитель направления по работе с создателями контента Евгения Воронина и менеджер продукта Александр Кирюшкин. С практикой помогут ведущие креаторы платформы: дизайнер авторских украшений, автор собственного шоу в соцсети "Брутальный бисер" и блогер Вероника Орлова (Ranisa), создатель группы "Лайфхаки от Нечетова" Константин Нечетов, музыкант и автор одноименного блога о русском народном творчестве Екатерина Бурдаева, создатель "Мама готовит" Алена Коваленко, нутрициолог и блогер Дарья Савельева (Nice'n'Easy).Школа авторов VK была запущена в мае 2023 года. Проект призван помочь блогерам и авторам познакомиться с основными принципами работы с контентом, повысить его качество и увеличить показатели вовлеченности аудитории.
https://ria.ru/20240903/khobbi-1970151530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одноклассники, блогер, россия, соцсети
Одноклассники, Блогер, Россия, Соцсети
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости.
Новый бесплатный курс онлайн-школы стартует 17 сентября. Авторы научатся правильно и эффективно вести группу в Одноклассниках – разберутся в интересах аудитории соцсети и работе алгоритмов. Регистрация уже доступна по ссылке
.
Курс Школы авторов VK и Одноклассников "ОК, увлекся" создан как для блогеров, которые ищут новые каналы для развития творчества, так и для авторов, которые уже продвигают группу в Одноклассниках и хотят кратно увеличить качество ведения блога.
Слушатели курса узнают, как максимально эффективно использовать функциональность платформы. Вместе с наставниками они подберут подходящий формат блога, научатся создавать фото, тексты и видео, которые будут выделять их среди многомиллионной аудитории платформы. Помимо этого, студенты узнают все об инструментах монетизации блога. Отдельный блок обучения будет посвящён работе с сервисом "Увлечения" – фокусным инструментом платформы, который агрегирует разные виды контента о хобби, популярных среди пользователей. Всего пользователям доступно 10 уроков, каждый из которых длится не более 20 минут.
Экспертами теоретической части курса выступят эксперты платформы Одноклассники: руководитель направления по работе с создателями контента Евгения Воронина и менеджер продукта Александр Кирюшкин. С практикой помогут ведущие креаторы платформы: дизайнер авторских украшений, автор собственного шоу в соцсети "Брутальный бисер" и блогер Вероника Орлова (Ranisa
), создатель группы "Лайфхаки от Нечетова"
Константин Нечетов, музыкант и автор одноименного блога
о русском народном творчестве Екатерина Бурдаева, создатель "Мама готовит"
Алена Коваленко, нутрициолог и блогер Дарья Савельева (Nice'n'Easy
).
Школа авторов VK была запущена в мае 2023 года. Проект призван помочь блогерам и авторам познакомиться с основными принципами работы с контентом, повысить его качество и увеличить показатели вовлеченности аудитории.