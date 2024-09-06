https://ria.ru/20240906/blogery-1971022895.html

Школа авторов VK научит блогеров успешно вести группу в Одноклассниках

Школа авторов VK научит блогеров успешно вести группу в Одноклассниках - РИА Новости, 06.09.2024

Школа авторов VK научит блогеров успешно вести группу в Одноклассниках

Новый бесплатный курс онлайн-школы стартует 17 сентября. Авторы научатся правильно и эффективно вести группу в Одноклассниках – разберутся в интересах аудитории РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:27

2024-09-06T12:27

2024-09-06T12:27

одноклассники

блогер

россия

соцсети

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Новый бесплатный курс онлайн-школы стартует 17 сентября. Авторы научатся правильно и эффективно вести группу в Одноклассниках – разберутся в интересах аудитории соцсети и работе алгоритмов. Регистрация уже доступна по ссылке.Курс Школы авторов VK и Одноклассников "ОК, увлекся" создан как для блогеров, которые ищут новые каналы для развития творчества, так и для авторов, которые уже продвигают группу в Одноклассниках и хотят кратно увеличить качество ведения блога.Слушатели курса узнают, как максимально эффективно использовать функциональность платформы. Вместе с наставниками они подберут подходящий формат блога, научатся создавать фото, тексты и видео, которые будут выделять их среди многомиллионной аудитории платформы. Помимо этого, студенты узнают все об инструментах монетизации блога. Отдельный блок обучения будет посвящён работе с сервисом "Увлечения" – фокусным инструментом платформы, который агрегирует разные виды контента о хобби, популярных среди пользователей. Всего пользователям доступно 10 уроков, каждый из которых длится не более 20 минут.Экспертами теоретической части курса выступят эксперты платформы Одноклассники: руководитель направления по работе с создателями контента Евгения Воронина и менеджер продукта Александр Кирюшкин. С практикой помогут ведущие креаторы платформы: дизайнер авторских украшений, автор собственного шоу в соцсети "Брутальный бисер" и блогер Вероника Орлова (Ranisa), создатель группы "Лайфхаки от Нечетова" Константин Нечетов, музыкант и автор одноименного блога о русском народном творчестве Екатерина Бурдаева, создатель "Мама готовит" Алена Коваленко, нутрициолог и блогер Дарья Савельева (Nice'n'Easy).Школа авторов VK была запущена в мае 2023 года. Проект призван помочь блогерам и авторам познакомиться с основными принципами работы с контентом, повысить его качество и увеличить показатели вовлеченности аудитории.

https://ria.ru/20240903/khobbi-1970151530.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

одноклассники, блогер, россия, соцсети