https://ria.ru/20240906/bloger-1971184995.html
Блогер отреагировал на обвинения в адрес работодателя в связях с Россией
Блогер отреагировал на обвинения в адрес работодателя в связях с Россией - РИА Новости, 06.09.2024
Блогер отреагировал на обвинения в адрес работодателя в связях с Россией
Американский консервативный блогер Бенни Джонсон, на чей YouTube-канал подписаны почти 2,4 миллиона человек, заявил на странице в соцсети X, что никто не влиял... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:21
2024-09-06T21:21
2024-09-06T23:37
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Американский консервативный блогер Бенни Джонсон, на чей YouTube-канал подписаны почти 2,4 миллиона человек, заявил на странице в соцсети X, что никто не влиял на его редакционную политику.Так он отреагировал на новости о том, что его компанию-работодателя обвинили в тайном "финансировании" из России сотрудниками телеканала RT. Минюст США не привел название конкретной фирмы, но, по данным американских СМИ, речь идет о Tenet Media, которая представляла интересы Джонсона и некоторых других инфлюенсеров. Самим блогерам обвинения не предъявили, поскольку, как утверждается, компания не сообщила им об источнике происхождения средств. "ФБР уведомило меня, что я стал жертвой преступления. (Генпрокурор США. — Прим. ред.) Меррик Гарланд сказал то же самое на пресс-конференции. Я единственный человек, который когда-либо имел редакционный контроль над моей программой. Точка", — написал Джонсон.Накануне несколько западных СМИ сообщили, что Министерство юстиции США обвинило сотрудников RT в создании схемы по тайному финансированию и управлению созданием видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.По данным медиа, речь идет о Константине Калашникове и Елене Афанасьевой. Обвинение утверждает, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некоей фирме, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи видео, которые набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube.Сами инфлюенсеры заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности компании, на которую работали. Как пишет издание Daily Beast, к их числу относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин.Накануне американский Минфин ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. Новые ограничительные меры затронули и главного редактора Маргариту Симоньян, которая в заявлении ведомства называется "центральной фигурой в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния", а также несколько топ-менеджеров RT, среди которых Калашников и Афанасьева.
https://ria.ru/20240906/chen-1971088854.html
https://ria.ru/20240906/rt-1971088162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, маргарита симоньян, дмитрий песков, санкции сша против "россии сегодня" и rt, елена афанасьева
В мире, Россия, США, Москва, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков, Санкции США против "России сегодня" и RT, Елена Афанасьева
Блогер отреагировал на обвинения в адрес работодателя в связях с Россией
Блогер из США отреагировал на обвинения в адрес работодателя в связях с РФ
ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости.
Американский консервативный блогер Бенни Джонсон, на чей YouTube-канал подписаны почти 2,4 миллиона человек, заявил на странице в соцсети X
, что никто не влиял на его редакционную политику.
Так он отреагировал на новости о том, что его компанию-работодателя обвинили в тайном "финансировании" из России сотрудниками телеканала RT. Минюст США не привел название конкретной фирмы, но, по данным американских СМИ, речь идет о Tenet Media, которая представляла интересы Джонсона и некоторых других инфлюенсеров. Самим блогерам обвинения не предъявили, поскольку, как утверждается, компания не сообщила им об источнике происхождения средств.
"ФБР уведомило меня, что я стал жертвой преступления. (Генпрокурор США. — Прим. ред.) Меррик Гарланд сказал то же самое на пресс-конференции. Я единственный человек, который когда-либо имел редакционный контроль над моей программой. Точка", — написал Джонсон.
Накануне несколько западных СМИ сообщили, что Министерство юстиции США обвинило сотрудников RT в создании схемы по тайному финансированию и управлению созданием видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.
По данным медиа, речь идет о Константине Калашникове и Елене Афанасьевой
. Обвинение утверждает, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некоей фирме, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи видео, которые набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube.
Сами инфлюенсеры заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности компании, на которую работали. Как пишет издание Daily Beast, к их числу относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин.
Накануне американский Минфин ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. Новые ограничительные меры затронули и главного редактора Маргариту Симоньян, которая в заявлении ведомства называется "центральной фигурой в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния", а также несколько топ-менеджеров RT, среди которых Калашников и Афанасьева.