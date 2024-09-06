https://ria.ru/20240906/bloger-1971184995.html

Блогер отреагировал на обвинения в адрес работодателя в связях с Россией

Блогер отреагировал на обвинения в адрес работодателя в связях с Россией - РИА Новости, 06.09.2024

Блогер отреагировал на обвинения в адрес работодателя в связях с Россией

Американский консервативный блогер Бенни Джонсон, на чей YouTube-канал подписаны почти 2,4 миллиона человек, заявил на странице в соцсети X, что никто не влиял... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T21:21

2024-09-06T21:21

2024-09-06T23:37

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маргарита симоньян

дмитрий песков

санкции сша против "россии сегодня" и rt

елена афанасьева

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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Американский консервативный блогер Бенни Джонсон, на чей YouTube-канал подписаны почти 2,4 миллиона человек, заявил на странице в соцсети X, что никто не влиял на его редакционную политику.Так он отреагировал на новости о том, что его компанию-работодателя обвинили в тайном "финансировании" из России сотрудниками телеканала RT. Минюст США не привел название конкретной фирмы, но, по данным американских СМИ, речь идет о Tenet Media, которая представляла интересы Джонсона и некоторых других инфлюенсеров. Самим блогерам обвинения не предъявили, поскольку, как утверждается, компания не сообщила им об источнике происхождения средств. "ФБР уведомило меня, что я стал жертвой преступления. (Генпрокурор США. — Прим. ред.) Меррик Гарланд сказал то же самое на пресс-конференции. Я единственный человек, который когда-либо имел редакционный контроль над моей программой. Точка", — написал Джонсон.Накануне несколько западных СМИ сообщили, что Министерство юстиции США обвинило сотрудников RT в создании схемы по тайному финансированию и управлению созданием видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.По данным медиа, речь идет о Константине Калашникове и Елене Афанасьевой. Обвинение утверждает, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некоей фирме, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи видео, которые набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube.Сами инфлюенсеры заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности компании, на которую работали. Как пишет издание Daily Beast, к их числу относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин.Накануне американский Минфин ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. Новые ограничительные меры затронули и главного редактора Маргариту Симоньян, которая в заявлении ведомства называется "центральной фигурой в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния", а также несколько топ-менеджеров RT, среди которых Калашников и Афанасьева.

https://ria.ru/20240906/chen-1971088854.html

https://ria.ru/20240906/rt-1971088162.html

https://ria.ru/20240905/simonyan-1970894462.html

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в мире, россия, сша, москва, маргарита симоньян, дмитрий песков, санкции сша против "россии сегодня" и rt, елена афанасьева