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Вице-премьер рассказал о жалобах бизнеса на проверки через "Госуслуги" - РИА Новости, 06.09.2024
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05:38 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/biznes-1970953781.html
Вице-премьер рассказал о жалобах бизнеса на проверки через "Госуслуги"
Вице-премьер рассказал о жалобах бизнеса на проверки через "Госуслуги" - РИА Новости, 06.09.2024
Вице-премьер рассказал о жалобах бизнеса на проверки через "Госуслуги"
Российский бизнес за восемь месяцев этого года подал около 5 тысяч досудебных обжалований проверок через портал "Госуслуги", такой же показатель был за весь... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T05:38
2024-09-06T05:38
россия
владивосток
дмитрий григоренко
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российский бизнес за восемь месяцев этого года подал около 5 тысяч досудебных обжалований проверок через портал "Госуслуги", такой же показатель был за весь 2023 год, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках встречи с бизнесом на ВЭФ-2024. "У нас запущена система досудебного обжалования в электронном виде на портале "Госуслуги". За восемь месяцев 2024 года уже порядка 5 тысяч жалоб подано, столько же, сколько было подано за весь 2023 год", - сообщил он, комментируя досудебные обжалования бизнеса на проверки. По его словам, за последние три года количество проверок бизнеса сократилось более чем в пять раз. Так, если в 2019 году проводилось около 1,5 миллиона проверок, то в 2023 году - 350 тысяч. Он добавил, что на сегодняшний день все проверки оцифрованы. Информация о проверках в цифровом виде поможет изучить и в дальнейшем устранить проблемы, которые были выявлены при проверках, пояснил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, владивосток, дмитрий григоренко, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество
Россия, Владивосток, Дмитрий Григоренко, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Общество
Вице-премьер рассказал о жалобах бизнеса на проверки через "Госуслуги"

Григоренко: бизнес за восемь месяцев подал 5 тысяч досудебных жалоб на проверки

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российский бизнес за восемь месяцев этого года подал около 5 тысяч досудебных обжалований проверок через портал "Госуслуги", такой же показатель был за весь 2023 год, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках встречи с бизнесом на ВЭФ-2024.
"У нас запущена система досудебного обжалования в электронном виде на портале "Госуслуги". За восемь месяцев 2024 года уже порядка 5 тысяч жалоб подано, столько же, сколько было подано за весь 2023 год", - сообщил он, комментируя досудебные обжалования бизнеса на проверки.
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По его словам, за последние три года количество проверок бизнеса сократилось более чем в пять раз. Так, если в 2019 году проводилось около 1,5 миллиона проверок, то в 2023 году - 350 тысяч.
Он добавил, что на сегодняшний день все проверки оцифрованы. Информация о проверках в цифровом виде поможет изучить и в дальнейшем устранить проблемы, которые были выявлены при проверках, пояснил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Третий день работы ВЭФ-2024
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ВЭФ-2024. Работа форума
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Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

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ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
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