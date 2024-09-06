Вице-премьер рассказал о жалобах бизнеса на проверки через "Госуслуги"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российский бизнес за восемь месяцев этого года подал около 5 тысяч досудебных обжалований проверок через портал "Госуслуги", такой же показатель был за весь 2023 год, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках встречи с бизнесом на ВЭФ-2024. "У нас запущена система досудебного обжалования в электронном виде на портале "Госуслуги". За восемь месяцев 2024 года уже порядка 5 тысяч жалоб подано, столько же, сколько было подано за весь 2023 год", - сообщил он, комментируя досудебные обжалования бизнеса на проверки. По его словам, за последние три года количество проверок бизнеса сократилось более чем в пять раз. Так, если в 2019 году проводилось около 1,5 миллиона проверок, то в 2023 году - 350 тысяч. Он добавил, что на сегодняшний день все проверки оцифрованы. Информация о проверках в цифровом виде поможет изучить и в дальнейшем устранить проблемы, которые были выявлены при проверках, пояснил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российский бизнес за восемь месяцев этого года подал около 5 тысяч досудебных обжалований проверок через портал "Госуслуги", такой же показатель был за весь 2023 год, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках встречи с бизнесом на ВЭФ-2024.
"У нас запущена система досудебного обжалования в электронном виде на портале "Госуслуги". За восемь месяцев 2024 года уже порядка 5 тысяч жалоб подано, столько же, сколько было подано за весь 2023 год", - сообщил он, комментируя досудебные обжалования бизнеса на проверки.
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