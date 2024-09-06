https://ria.ru/20240906/bayden-1970940781.html
Сын Байдена признал вину в налоговых преступлениях
Сын Байдена признал вину в налоговых преступлениях - РИА Новости, 06.09.2024
Сын Байдена признал вину в налоговых преступлениях
Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден вступил в сделку о признании вины по всем предъявленным ему пунктам обвинения в налоговых преступлениях, сообщает... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T00:57
2024-09-06T00:57
2024-09-06T00:57
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден вступил в сделку о признании вины по всем предъявленным ему пунктам обвинения в налоговых преступлениях, сообщает телеканал NBC News. "Хантер Байден признал вину во всем обвинениям в деле против него о федеральных налогах", - говорится в публикации. Вынесение приговора отпрыску американского лидера назначено на 16 декабря. В четверг адвокаты Хантера Байдена заявили в суде, что тот намерен заключить сделку со следствием, которая будет подразумевать признание наличия весомых доказательств у обвинения против него, в то время как свою вину в уклонении от налогов он признавать не собирается. Такого рода сделки в американской правовой практике известны как "доктрина Элфорда" (Alford plea), когда обвиняемый свою вину не признает, но признает наличие весомых доказательств у следствия. Таким образом, обвиняемый должен будет принять любой вердикт, который в результате будет вынесен судом. Данное намерение Хантера Байдена было озвучено в день, когда должен был начаться отбор присяжных по делу. Его обвиняют в неуплате 1,4 миллиона долларов и использовании средств на поддержание роскошного образа жизни вместо уплаты налогов в срок. Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем вмененным по делу о нарушениях при хранении оружия пунктам. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. Американский лидер Джо Байден заявил после обвинительного вердикта, что принимает решение присяжных и уважает юридическую систему.
https://ria.ru/20240819/respublikantsy-1967059487.html
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в мире, сша, делавэр, хантер байден, джо байден
В мире, США, Делавэр, Хантер Байден, Джо Байден
Сын Байдена признал вину в налоговых преступлениях
NBC News: сын Байдена признал вину по всем обвинениям в налоговых преступлениях
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости.
Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден вступил в сделку о признании вины по всем предъявленным ему пунктам обвинения в налоговых преступлениях, сообщает телеканал NBC News
.
"Хантер Байден признал вину во всем обвинениям в деле против него о федеральных налогах", - говорится в публикации.
Вынесение приговора отпрыску американского лидера назначено на 16 декабря.
В четверг адвокаты Хантера Байдена заявили в суде, что тот намерен заключить сделку со следствием, которая будет подразумевать признание наличия весомых доказательств у обвинения против него, в то время как свою вину в уклонении от налогов он признавать не собирается.
Такого рода сделки в американской правовой практике известны как "доктрина Элфорда" (Alford plea), когда обвиняемый свою вину не признает, но признает наличие весомых доказательств у следствия. Таким образом, обвиняемый должен будет принять любой вердикт, который в результате будет вынесен судом.
Данное намерение Хантера Байдена было озвучено в день, когда должен был начаться отбор присяжных по делу. Его обвиняют в неуплате 1,4 миллиона долларов и использовании средств на поддержание роскошного образа жизни вместо уплаты налогов в срок.
Ранее присяжные в суде штата Делавэр
признали Хантера Байдена виновным по всем вмененным по делу о нарушениях при хранении оружия пунктам. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.
Американский лидер Джо Байден заявил после обвинительного вердикта, что принимает решение присяжных и уважает юридическую систему.