https://ria.ru/20240906/bajden-1971123605.html

СМИ: Байден может дойти до цензуры в борьбе с российскими СМИ

СМИ: Байден может дойти до цензуры в борьбе с российскими СМИ - РИА Новости, 06.09.2024

СМИ: Байден может дойти до цензуры в борьбе с российскими СМИ

Президент США Джо Байден может дойти до цензуры в борьбе с российскими СМИ, пишет газета New York Times, комментируя заявления критиков объявленных в среду... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:19

2024-09-06T17:19

2024-09-06T17:22

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маргарита симоньян

антон анисимов

государственный департамент сша

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден может дойти до цензуры в борьбе с российскими СМИ, пишет газета New York Times, комментируя заявления критиков объявленных в среду американских санкций. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. "Критики действий США заявили, что обвинения (против СМИ РФ - ред.) поднимают вопросы свободы слова и указывают на возможность того, что администрация Байдена пытается цензурировать комментарии в поддержку России", - пишет газета. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA). Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в РФ. Он также отметил, что зеркальные ответные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства.

https://ria.ru/20240906/auditoriya--1971118191.html

https://ria.ru/20240906/rt-1971088162.html

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