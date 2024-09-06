https://ria.ru/20240906/avariya-1971134950.html
Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП в Рыбинске, могут получить выплаты
Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП в Рыбинске, могут получить выплаты - РИА Новости, 06.09.2024
Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП в Рыбинске, могут получить выплаты
Пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП в Рыбинске, имеют право на получение страховых выплат от "Ингосстраха", говорится в сообщении... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:44
2024-09-06T17:44
2024-09-06T17:44
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП в Рыбинске, имеют право на получение страховых выплат от "Ингосстраха", говорится в сообщении Национального союза страховщиков ответственности (НССО). В городе Рыбинске Ярославской области утром 5 сентября на перекрестке улиц Луначарского и Карякинской столкнулись легковой автомобиль и автобус ПАЗ. По данным ГАИ, водитель легкового автомобиля не уступил автобусу дорогу при выезде со второстепенной дороги. В результате ДТП пострадали 6 пассажиров автобуса, указывается в сообщении. "Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Рыбинске, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)", - говорится в сообщении. Согласно автоматизированной информационной системе НССО, у перевозчика есть действующий договор ОСГОП, заключенный в СПАО "Ингосстрах". В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты после признания события страховым случаем. Отмечается, что за получением страховой выплаты пострадавшим пассажирам автобуса нужно обратиться в страховую компанию с заявлением о выплате и представить документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности, а также реквизиты банковского счета. Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ, и зависит от вида, локализации и тяжести травмы. За несколько травм разной локализации страховая выплата суммируется в пределах 2 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240906/peterburg-1971133112.html
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авто, рыбинск, ярославская область, россия, ингосстрах, гибдд мвд рф, происшествия
Авто, Рыбинск, Ярославская область, Россия, Ингосстрах, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП в Рыбинске, могут получить выплаты
В Рыбинске пострадавшие в ДТП могут получить выплаты от "Ингосстраха"
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП в Рыбинске, имеют право на получение страховых выплат от "Ингосстраха", говорится в сообщении Национального союза страховщиков ответственности (НССО).
В городе Рыбинске Ярославской области
утром 5 сентября на перекрестке улиц Луначарского и Карякинской столкнулись легковой автомобиль и автобус ПАЗ. По данным ГАИ
, водитель легкового автомобиля не уступил автобусу дорогу при выезде со второстепенной дороги. В результате ДТП пострадали 6 пассажиров автобуса, указывается в сообщении.
"Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Рыбинске, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)", - говорится в сообщении.
Согласно автоматизированной информационной системе НССО, у перевозчика есть действующий договор ОСГОП, заключенный в СПАО "Ингосстрах". В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты после признания события страховым случаем.
Отмечается, что за получением страховой выплаты пострадавшим пассажирам автобуса нужно обратиться в страховую компанию с заявлением о выплате и представить документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности, а также реквизиты банковского счета.
Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ
, и зависит от вида, локализации и тяжести травмы. За несколько травм разной локализации страховая выплата суммируется в пределах 2 миллионов рублей.