https://ria.ru/20240906/auditoriya--1971118191.html

Консервативная аудитория в США перестала доверять ведущим СМИ, пишет WP

Консервативная аудитория в США перестала доверять ведущим СМИ, пишет WP - РИА Новости, 06.09.2024

Консервативная аудитория в США перестала доверять ведущим СМИ, пишет WP

Часть консервативной аудитории в США потеряла доверие к ведущим СМИ в стране после президентских выборов 2020 года и эпидемии коронавируса, переключившись на... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:12

2024-09-06T17:12

2024-09-06T17:13

россия

сша

москва

маргарита симоньян

дмитрий песков

в мире

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Часть консервативной аудитории в США потеряла доверие к ведущим СМИ в стране после президентских выборов 2020 года и эпидемии коронавируса, переключившись на консервативных блогеров, сообщила газета Washington Post на фоне обвинений о якобы вмешательстве России в американские выборы. "Подпитываемые общественным возмущением и базой онлайн-фанатов, инфлюенсеры, составляющие скамью талантов Tenet Media, собрали миллионы преданных подписчиков, которые согласны с их стойким консерватизмом и наглой готовностью высказывать спорные мнения. Их каналы создали сообщества для консервативных американцев, которые потеряли доверие к основным источникам СМИ из-за поражения Трампа в 2020 году и пандемии COVID-19", - говорится в статье газеты. Газета утверждает, что популярные блогеры, чьи интересы представляла компания Tenet Media, на деле якобы тайно финансировались из России, хотя Минюст США в своих обвинениях не упоминал название компании, якобы скрывавшей связей с Москвой. Самим блогерам обвинение предъявлено не было, поскольку компания якобы не сообщала им источник происхождения средств. "С упадком традиционных СМИ, таких как газеты, и ограничениями на прямую рекламу на платформах социальных сетей инфлюенсеры всё чаще играют ключевую роль в политике и формировании общественного мнения. И Республиканская, и Демократическая партии пригласили десятки инфлюенсеров на свои национальные съезды этим летом", - отмечает Washington Post. США в среду ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Симоньян позднее заявила о "приступе паранойи" у западных СМИ, добавив, что блогеры, которых, по утверждению властей США, якобы нанимал RT, "всё отрицают, а что им еще делать". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.

https://ria.ru/20240906/rt-1971088162.html

https://ria.ru/20240905/simonyan-1970894462.html

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россия, сша, москва, маргарита симоньян, дмитрий песков, в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt