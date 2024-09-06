Консервативная аудитория в США перестала доверять ведущим СМИ, пишет WP
WP: часть консервативной аудитории в США перестала доверять мейнстримным СМИ
Вид на Манхэттен в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Часть консервативной аудитории в США потеряла доверие к ведущим СМИ в стране после президентских выборов 2020 года и эпидемии коронавируса, переключившись на консервативных блогеров, сообщила газета Washington Post на фоне обвинений о якобы вмешательстве России в американские выборы.
"Подпитываемые общественным возмущением и базой онлайн-фанатов, инфлюенсеры, составляющие скамью талантов Tenet Media, собрали миллионы преданных подписчиков, которые согласны с их стойким консерватизмом и наглой готовностью высказывать спорные мнения. Их каналы создали сообщества для консервативных американцев, которые потеряли доверие к основным источникам СМИ из-за поражения Трампа в 2020 году и пандемии COVID-19", - говорится в статье газеты.
Газета утверждает, что популярные блогеры, чьи интересы представляла компания Tenet Media, на деле якобы тайно финансировались из России, хотя Минюст США в своих обвинениях не упоминал название компании, якобы скрывавшей связей с Москвой. Самим блогерам обвинение предъявлено не было, поскольку компания якобы не сообщала им источник происхождения средств.
"С упадком традиционных СМИ, таких как газеты, и ограничениями на прямую рекламу на платформах социальных сетей инфлюенсеры всё чаще играют ключевую роль в политике и формировании общественного мнения. И Республиканская, и Демократическая партии пригласили десятки инфлюенсеров на свои национальные съезды этим летом", - отмечает Washington Post.
США в среду ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Симоньян позднее заявила о "приступе паранойи" у западных СМИ, добавив, что блогеры, которых, по утверждению властей США, якобы нанимал RT, "всё отрицают, а что им еще делать".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.