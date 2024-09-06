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Консервативная аудитория в США перестала доверять ведущим СМИ, пишет WP - РИА Новости, 06.09.2024
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17:12 06.09.2024 (обновлено: 17:13 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/auditoriya--1971118191.html
Консервативная аудитория в США перестала доверять ведущим СМИ, пишет WP
Консервативная аудитория в США перестала доверять ведущим СМИ, пишет WP - РИА Новости, 06.09.2024
Консервативная аудитория в США перестала доверять ведущим СМИ, пишет WP
Часть консервативной аудитории в США потеряла доверие к ведущим СМИ в стране после президентских выборов 2020 года и эпидемии коронавируса, переключившись на... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:12
2024-09-06T17:13
россия
сша
москва
маргарита симоньян
дмитрий песков
в мире
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Часть консервативной аудитории в США потеряла доверие к ведущим СМИ в стране после президентских выборов 2020 года и эпидемии коронавируса, переключившись на консервативных блогеров, сообщила газета Washington Post на фоне обвинений о якобы вмешательстве России в американские выборы. "Подпитываемые общественным возмущением и базой онлайн-фанатов, инфлюенсеры, составляющие скамью талантов Tenet Media, собрали миллионы преданных подписчиков, которые согласны с их стойким консерватизмом и наглой готовностью высказывать спорные мнения. Их каналы создали сообщества для консервативных американцев, которые потеряли доверие к основным источникам СМИ из-за поражения Трампа в 2020 году и пандемии COVID-19", - говорится в статье газеты. Газета утверждает, что популярные блогеры, чьи интересы представляла компания Tenet Media, на деле якобы тайно финансировались из России, хотя Минюст США в своих обвинениях не упоминал название компании, якобы скрывавшей связей с Москвой. Самим блогерам обвинение предъявлено не было, поскольку компания якобы не сообщала им источник происхождения средств. "С упадком традиционных СМИ, таких как газеты, и ограничениями на прямую рекламу на платформах социальных сетей инфлюенсеры всё чаще играют ключевую роль в политике и формировании общественного мнения. И Республиканская, и Демократическая партии пригласили десятки инфлюенсеров на свои национальные съезды этим летом", - отмечает Washington Post. США в среду ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Симоньян позднее заявила о "приступе паранойи" у западных СМИ, добавив, что блогеры, которых, по утверждению властей США, якобы нанимал RT, "всё отрицают, а что им еще делать". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.
https://ria.ru/20240906/rt-1971088162.html
https://ria.ru/20240905/simonyan-1970894462.html
россия
сша
москва
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РИА Новости
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россия, сша, москва, маргарита симоньян, дмитрий песков, в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt
Россия, США, Москва, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков, В мире, Санкции США против "России сегодня" и RT
Консервативная аудитория в США перестала доверять ведущим СМИ, пишет WP

WP: часть консервативной аудитории в США перестала доверять мейнстримным СМИ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Манхэттен в Нью-Йорке
Вид на Манхэттен в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Манхэттен в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Часть консервативной аудитории в США потеряла доверие к ведущим СМИ в стране после президентских выборов 2020 года и эпидемии коронавируса, переключившись на консервативных блогеров, сообщила газета Washington Post на фоне обвинений о якобы вмешательстве России в американские выборы.
"Подпитываемые общественным возмущением и базой онлайн-фанатов, инфлюенсеры, составляющие скамью талантов Tenet Media, собрали миллионы преданных подписчиков, которые согласны с их стойким консерватизмом и наглой готовностью высказывать спорные мнения. Их каналы создали сообщества для консервативных американцев, которые потеряли доверие к основным источникам СМИ из-за поражения Трампа в 2020 году и пандемии COVID-19", - говорится в статье газеты.
Стенд телеканала RT - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
США сложно справиться с растущим влиянием RT, пишет CNN
Вчера, 15:52
Газета утверждает, что популярные блогеры, чьи интересы представляла компания Tenet Media, на деле якобы тайно финансировались из России, хотя Минюст США в своих обвинениях не упоминал название компании, якобы скрывавшей связей с Москвой. Самим блогерам обвинение предъявлено не было, поскольку компания якобы не сообщала им источник происхождения средств.
"С упадком традиционных СМИ, таких как газеты, и ограничениями на прямую рекламу на платформах социальных сетей инфлюенсеры всё чаще играют ключевую роль в политике и формировании общественного мнения. И Республиканская, и Демократическая партии пригласили десятки инфлюенсеров на свои национальные съезды этим летом", - отмечает Washington Post.
США в среду ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Симоньян позднее заявила о "приступе паранойи" у западных СМИ, добавив, что блогеры, которых, по утверждению властей США, якобы нанимал RT, "всё отрицают, а что им еще делать".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Симоньян заявила о паранойе у западных СМИ после обвинений США в адрес RT
5 сентября, 18:09
 
РоссияСШАМоскваМаргарита СимоньянДмитрий ПесковВ миреСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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