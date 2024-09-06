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Источник: ВС России атаковали место хранения БЭК противника в районе Одессы
Источник: ВС России атаковали место хранения БЭК противника в районе Одессы - РИА Новости, 06.09.2024
Источник: ВС России атаковали место хранения БЭК противника в районе Одессы
Четвертого сентября нанесен ракетный удар по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров (БЭК) противника в районе Одессы, уничтожены 20 БЭК, сообщил... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:29
2024-09-06T20:29
2024-09-06T20:29
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Четвертого сентября нанесен ракетный удар по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров (БЭК) противника в районе Одессы, уничтожены 20 БЭК, сообщил высокопоставленный военный источник. "Также, 4 сентября текущего года был нанесен ракетный удар ОТРК "Искандер-М" по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе города Одесса. Уничтожены 20 БЭК", - говорится в сообщении.
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одесса, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Источник: ВС России атаковали место хранения БЭК противника в районе Одессы
ВС РФ нанесли ракетный удар по месту хранения БЭК противника в районе Одессы