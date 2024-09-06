https://ria.ru/20240906/ataka-1971179011.html

Источник: ВС России атаковали место хранения БЭК противника в районе Одессы

Источник: ВС России атаковали место хранения БЭК противника в районе Одессы - РИА Новости, 06.09.2024

Источник: ВС России атаковали место хранения БЭК противника в районе Одессы

Четвертого сентября нанесен ракетный удар по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров (БЭК) противника в районе Одессы, уничтожены 20 БЭК, сообщил... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:29

2024-09-06T20:29

2024-09-06T20:29

специальная военная операция на украине

одесса

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298580_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_67b20da510e25fdfa6bdcc08416ddc96.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Четвертого сентября нанесен ракетный удар по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров (БЭК) противника в районе Одессы, уничтожены 20 БЭК, сообщил высокопоставленный военный источник. "Также, 4 сентября текущего года был нанесен ракетный удар ОТРК "Искандер-М" по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе города Одесса. Уничтожены 20 БЭК", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесса, вооруженные силы рф, безопасность