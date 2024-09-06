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Более 300 инклюзивных практик подано на отбор "Открыто для всех" - РИА Новости, 06.09.2024
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Проектно-образовательный интенсив Архипелаг 2024 - оформление без лого - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"
 
14:59 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/asi-1971059053.html
Более 300 инклюзивных практик подано на отбор "Открыто для всех"
Более 300 инклюзивных практик подано на отбор "Открыто для всех" - РИА Новости, 06.09.2024
Более 300 инклюзивных практик подано на отбор "Открыто для всех"
Для участия во Всероссийском отборе "Открыто для всех" подали свыше 300 инклюзивных практик, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:59
2024-09-06T14:59
проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"
россия
сахалинская область
южно-сахалинск
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Для участия во Всероссийском отборе "Открыто для всех" подали свыше 300 инклюзивных практик, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. "Очевиден рост интереса бизнеса, госсектора и СО НКО к развитию инклюзии – одному из приоритетных направлений работы Агентства. Мы плотно работаем с бизнес-сообществами, участвуем в донастройке законодательных решений и применяем другие эффективные инструменты для создания общества равных возможностей", - написала в своем телеграм-канале Чупшева. По ее словам, в этом году конкурс претерпел изменения: почти вдвое расширен экспертный состав, появились спецноминации партнеров: Минобрнауки России, Минтруда России, Центра поддержки и развития социальных проектов "Контуры возможностей". "Самые популярные номинации на сегодня: "Универсальный дизайн", "Эффективная реабилитация" и "Корпоративная политика". Эксперты уже приступили к оценке заявок! Лучшие будем рекомендовать к тиражированию", - уточнила гендиректор АСИ. И добавила, что до 10 октября можно подать свою практику на платформе "Смартека". Как отметили в пресс-службе АСИ, в сообществе насчитываются сотни компаний из самых разных сфер. Для участников это возможность договариваться о совместных проектах и транслировать ценность инклюзии в обществе. Лучшие эксперты отрасли становятся членами Экспертного совета Всероссийского отбора инклюзивных практик "Открыто для всех" и помогают оценить решения для последующего тиражирования. Чтобы у участников сообщества была возможность знакомиться и делиться своими идеями, АСИ приглашает их на совместные мероприятия. Например, на образовательном интенсиве "Архипелаге-2024" эксперты, среди которых были участники "Открыто для всех", работали над моделью будущего социальной сферы. Там на лаборатории "Социальная сфера будущего" эксперты сформировали образ сообществ и социальных институтов будущего России. Наиболее значимым аспектом названо "служение во благо общества, основанное на достоинстве, взаимоуважении и доверии". Участники разработали интегральную модель социальной сферы, которая позволяет сформировать целостное представление о развитии социального пространства во времени. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" прошел в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы, правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
https://ria.ru/20240821/arkhipelag_2024-1967574876.html
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россия
сахалинская область
южно-сахалинск
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россия, сахалинская область, южно-сахалинск, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024", Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Более 300 инклюзивных практик подано на отбор "Открыто для всех"

© Фото : Пресс-служба АСИБолее 300 инклюзивных практик подано на отбор "Открыто для всех"
Более 300 инклюзивных практик подано на отбор Открыто для всех - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Пресс-служба АСИ
Более 300 инклюзивных практик подано на отбор "Открыто для всех"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Для участия во Всероссийском отборе "Открыто для всех" подали свыше 300 инклюзивных практик, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
"Очевиден рост интереса бизнеса, госсектора и СО НКО к развитию инклюзии – одному из приоритетных направлений работы Агентства. Мы плотно работаем с бизнес-сообществами, участвуем в донастройке законодательных решений и применяем другие эффективные инструменты для создания общества равных возможностей", - написала в своем телеграм-канале Чупшева.
© Фото : Пресс-служба АСИ Более 300 инклюзивных практик подано на отбор "Открыто для всех"
 Более 300 инклюзивных практик подано на отбор Открыто для всех - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Пресс-служба АСИ
Более 300 инклюзивных практик подано на отбор "Открыто для всех"
По ее словам, в этом году конкурс претерпел изменения: почти вдвое расширен экспертный состав, появились спецноминации партнеров: Минобрнауки России, Минтруда России, Центра поддержки и развития социальных проектов "Контуры возможностей".
"Самые популярные номинации на сегодня: "Универсальный дизайн", "Эффективная реабилитация" и "Корпоративная политика". Эксперты уже приступили к оценке заявок! Лучшие будем рекомендовать к тиражированию", - уточнила гендиректор АСИ.
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И добавила, что до 10 октября можно подать свою практику на платформе "Смартека".
Как отметили в пресс-службе АСИ, в сообществе насчитываются сотни компаний из самых разных сфер. Для участников это возможность договариваться о совместных проектах и транслировать ценность инклюзии в обществе. Лучшие эксперты отрасли становятся членами Экспертного совета Всероссийского отбора инклюзивных практик "Открыто для всех" и помогают оценить решения для последующего тиражирования.
Чтобы у участников сообщества была возможность знакомиться и делиться своими идеями, АСИ приглашает их на совместные мероприятия. Например, на образовательном интенсиве "Архипелаге-2024" эксперты, среди которых были участники "Открыто для всех", работали над моделью будущего социальной сферы.
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Там на лаборатории "Социальная сфера будущего" эксперты сформировали образ сообществ и социальных институтов будущего России. Наиболее значимым аспектом названо "служение во благо общества, основанное на достоинстве, взаимоуважении и доверии". Участники разработали интегральную модель социальной сферы, которая позволяет сформировать целостное представление о развитии социального пространства во времени.
"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" прошел в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый.
Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы, правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
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Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"РоссияСахалинская областьЮжно-СахалинскСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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