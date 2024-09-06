https://ria.ru/20240906/armeniya-1971050899.html

ЕС и Армения запустят диалог по либерализации визового режима

ЕС и Армения запустят диалог по либерализации визового режима - РИА Новости, 06.09.2024

ЕС и Армения запустят диалог по либерализации визового режима

Вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас посетит Ереван в понедельник для запуска диалога по либерализации визового режима между ЕС и Арменией,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:16

2024-09-06T14:16

2024-09-06T14:16

в мире

армения

ереван

маргаритис схинас

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еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас посетит Ереван в понедельник для запуска диалога по либерализации визового режима между ЕС и Арменией, говорится в опубликованном в пятницу сообщении Еврокомиссии. "В воскресенье Схинас направится в Ереван для запуска на политическом уровне диалога по либерализации визового режима", - говорится в сообщении. По данным ЕС, цель этого диалога – договориться об отмене необходимости предварительного получения визы для граждан Армении, оправляющихся в страны Евросоюза на короткий срок. При этом в ЕК подчеркнули, что для этого Армения должна будет провести реформы в таких ключевых сферах как охрана границ, миграция, безопасность, соблюдение основных прав и свобод, касающихся поездок. При этом, согласно опыту ЕС с другими странами, такие переговоры займут несколько лет. В июле главы МИД ЕС договорились о начале переговоров по либерализации визового режима с Арменией.

https://ria.ru/20240905/armeniya-1970881022.html

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армения

ереван

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в мире, армения, ереван, маргаритис схинас, евросоюз, еврокомиссия