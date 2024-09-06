https://ria.ru/20240906/argentina-1970950845.html
В Буэнос-Айресе прошел фестиваль российско-аргентинской дружбы
В Буэнос-Айресе прошел фестиваль российско-аргентинской дружбы - РИА Новости, 06.09.2024
В Буэнос-Айресе прошел фестиваль российско-аргентинской дружбы
Фестиваль российско-аргентинской дружбы прошел в центре Буэнос-Айреса, в самом творческом районе столицы Сан-Тельмо, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T04:44
2024-09-06T04:44
2024-09-06T04:44
аргентина
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 сен - РИА Новости. Фестиваль российско-аргентинской дружбы прошел в центре Буэнос-Айреса, в самом творческом районе столицы Сан-Тельмо, передает корреспондент РИА Новости. На сцене дворца Викториаль, где проводятся различные культурные мероприятия, прозвучали русские и советские песни, дуэт балалайки и фортепиано. Аргентинцы исполнили танго и танцы различных регионов страны. Большой восторг у публики вызвал танец моряков, который исполнили российские соотечественники. "Несмотря на то, что наши страны разделяют 14 тысяч километров, нас исторически связывают сильные культурные и религиозные отношения... Русские язык и культура с большим интересом изучаются в Аргентине, аргентинцы обучаются в российских университетах. Россияне тоже от всей души любят аргентинское танго, знают Карлоса Гарделя, Мерседес Сосу, Лолиту Торрес, обожают легендарных Месси и Марадону", - отметила в ходе мероприятия глава представительства Россотрудничества Ольга Муратова.
https://ria.ru/20240901/obrazovanie-1969773592.html
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аргентина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), буэнос-айрес (город), в мире, россия
Аргентина, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Буэнос-Айрес (город), В мире, Россия
В Буэнос-Айресе прошел фестиваль российско-аргентинской дружбы
В центре Буэнос-Айреса прошел фестиваль российско-аргентинской дружбы