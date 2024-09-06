https://ria.ru/20240906/argentina-1970950845.html

В Буэнос-Айресе прошел фестиваль российско-аргентинской дружбы

В Буэнос-Айресе прошел фестиваль российско-аргентинской дружбы - РИА Новости, 06.09.2024

В Буэнос-Айресе прошел фестиваль российско-аргентинской дружбы

Фестиваль российско-аргентинской дружбы прошел в центре Буэнос-Айреса, в самом творческом районе столицы Сан-Тельмо, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T04:44

2024-09-06T04:44

2024-09-06T04:44

аргентина

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

буэнос-айрес (город)

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104753/16/1047531657_0:24:2501:1430_1920x0_80_0_0_e7908ca0f15c3ff6f82f90e295c82c84.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 сен - РИА Новости. Фестиваль российско-аргентинской дружбы прошел в центре Буэнос-Айреса, в самом творческом районе столицы Сан-Тельмо, передает корреспондент РИА Новости. На сцене дворца Викториаль, где проводятся различные культурные мероприятия, прозвучали русские и советские песни, дуэт балалайки и фортепиано. Аргентинцы исполнили танго и танцы различных регионов страны. Большой восторг у публики вызвал танец моряков, который исполнили российские соотечественники. "Несмотря на то, что наши страны разделяют 14 тысяч километров, нас исторически связывают сильные культурные и религиозные отношения... Русские язык и культура с большим интересом изучаются в Аргентине, аргентинцы обучаются в российских университетах. Россияне тоже от всей души любят аргентинское танго, знают Карлоса Гарделя, Мерседес Сосу, Лолиту Торрес, обожают легендарных Месси и Марадону", - отметила в ходе мероприятия глава представительства Россотрудничества Ольга Муратова.

https://ria.ru/20240901/obrazovanie-1969773592.html

https://ria.ru/20240829/argentina-1969101157.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аргентина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), буэнос-айрес (город), в мире, россия