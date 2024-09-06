В Подмосковье арестовали женщину, напавшую на журналистов "Известий"
В Видном арестовали женщину, которая препятствовала деятельности журналистов
© Прокуратура Московской области/TelegramЖенщина, которая напала на журналистов "Известий" в подмосковном Видном, арестована
Женщина, которая напала на журналистов "Известий" в подмосковном Видном, арестована
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Женщина, которая напала на журналистов "Известий" в подмосковном Видном, арестована на два месяца, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.
"Установлено, что 4 сентября 2024 года 35-летняя жительница многоквартирного дома в деревне Сапроново, осознавая, что корреспонденты съемочной группы МИЦ "Известия" готовят репортаж о жалобах соседей на ее противоправные действия, воспрепятствовала их деятельности, пыталась выбить из рук журналиста микрофон и с силой оттолкнула его в противоположную от себя сторону.... Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2024 года", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
По данному факту расследуется уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (части 3 статьи 144 УК РФ).
"Женщина не признала вину в инкриминируемом преступлении, от дачи показаний отказалась и в судебном заседании возражала против заключения под стражу", - добавили в прокуратуре.
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