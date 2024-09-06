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В Подмосковье арестовали женщину, напавшую на журналистов "Известий"

В Подмосковье арестовали женщину, напавшую на журналистов "Известий" - РИА Новости, 06.09.2024

В Подмосковье арестовали женщину, напавшую на журналистов "Известий"

Женщина, которая напала на журналистов "Известий" в подмосковном Видном, арестована на два месяца, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T19:25

2024-09-06T19:25

2024-09-06T19:25

происшествия

видное

московская область (подмосковье)

россия

известия (газета)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Женщина, которая напала на журналистов "Известий" в подмосковном Видном, арестована на два месяца, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. "Установлено, что 4 сентября 2024 года 35-летняя жительница многоквартирного дома в деревне Сапроново, осознавая, что корреспонденты съемочной группы МИЦ "Известия" готовят репортаж о жалобах соседей на ее противоправные действия, воспрепятствовала их деятельности, пыталась выбить из рук журналиста микрофон и с силой оттолкнула его в противоположную от себя сторону.... Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2024 года", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства. По данному факту расследуется уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (части 3 статьи 144 УК РФ). "Женщина не признала вину в инкриминируемом преступлении, от дачи показаний отказалась и в судебном заседании возражала против заключения под стражу", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240730/murmansk-1962984377.html

видное

московская область (подмосковье)

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происшествия, видное, московская область (подмосковье), россия, известия (газета)