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В Подмосковье арестовали женщину, напавшую на журналистов "Известий" - РИА Новости, 06.09.2024
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19:25 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/arest-1971165473.html
В Подмосковье арестовали женщину, напавшую на журналистов "Известий"
В Подмосковье арестовали женщину, напавшую на журналистов "Известий" - РИА Новости, 06.09.2024
В Подмосковье арестовали женщину, напавшую на журналистов "Известий"
Женщина, которая напала на журналистов "Известий" в подмосковном Видном, арестована на два месяца, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:25
2024-09-06T19:25
происшествия
видное
московская область (подмосковье)
россия
известия (газета)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Женщина, которая напала на журналистов "Известий" в подмосковном Видном, арестована на два месяца, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. "Установлено, что 4 сентября 2024 года 35-летняя жительница многоквартирного дома в деревне Сапроново, осознавая, что корреспонденты съемочной группы МИЦ "Известия" готовят репортаж о жалобах соседей на ее противоправные действия, воспрепятствовала их деятельности, пыталась выбить из рук журналиста микрофон и с силой оттолкнула его в противоположную от себя сторону.... Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2024 года", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства. По данному факту расследуется уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (части 3 статьи 144 УК РФ). "Женщина не признала вину в инкриминируемом преступлении, от дачи показаний отказалась и в судебном заседании возражала против заключения под стражу", - добавили в прокуратуре.
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видное
московская область (подмосковье)
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происшествия, видное, московская область (подмосковье), россия, известия (газета)
Происшествия, Видное, Московская область (Подмосковье), Россия, Известия (газета)
В Подмосковье арестовали женщину, напавшую на журналистов "Известий"

В Видном арестовали женщину, которая препятствовала деятельности журналистов

© Прокуратура Московской области/TelegramЖенщина, которая напала на журналистов "Известий" в подмосковном Видном, арестована
Женщина, которая напала на журналистов Известий в подмосковном Видном, арестована - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Прокуратура Московской области/Telegram
Женщина, которая напала на журналистов "Известий" в подмосковном Видном, арестована
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Женщина, которая напала на журналистов "Известий" в подмосковном Видном, арестована на два месяца, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.
"Установлено, что 4 сентября 2024 года 35-летняя жительница многоквартирного дома в деревне Сапроново, осознавая, что корреспонденты съемочной группы МИЦ "Известия" готовят репортаж о жалобах соседей на ее противоправные действия, воспрепятствовала их деятельности, пыталась выбить из рук журналиста микрофон и с силой оттолкнула его в противоположную от себя сторону.... Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2024 года", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
По данному факту расследуется уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (части 3 статьи 144 УК РФ).
"Женщина не признала вину в инкриминируемом преступлении, от дачи показаний отказалась и в судебном заседании возражала против заключения под стражу", - добавили в прокуратуре.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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ПроисшествияВидноеМосковская область (Подмосковье)РоссияИзвестия (газета)
 
 
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