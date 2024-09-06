https://ria.ru/20240906/arest-1971074558.html

Суд в Казани арестовал еще одну фигурантку дела о нелегальном пансионате

Суд в Казани арестовал еще одну фигурантку дела о нелегальном пансионате - РИА Новости, 06.09.2024

Суд в Казани арестовал еще одну фигурантку дела о нелегальном пансионате

Советский районный суд Казани арестовал еще одну фигурантку дела о нелегальном пансионате для пожилых в поселке Щербаково, которую подозревают в незаконном... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:07

2024-09-06T15:07

2024-09-06T15:07

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Советский районный суд Казани арестовал еще одну фигурантку дела о нелегальном пансионате для пожилых в поселке Щербаково, которую подозревают в незаконном получении недвижимости пожилой родственницы на 100 миллионов рублей, сообщили в суде. "Заключили под стражу до 19 октября", - сказал собеседник агентства. По версии следствия, в середине 2023 года подозреваемся убедила свою пожилую тетю, которой было 76 лет, подписать документ, дающий ей полномочия распоряжаться имуществом пенсионерки. В результате она получила контроль над недвижимостью пенсионерки на сумму более 100 миллионов рублей. Позже, когда дело о законности сделок рассматривалось в суде, подозреваемая представила поддельный медицинский документ, утверждавший, что пожилая женщина прошла обследование, и оно не выявило у нее психических отклонений. Пенсионерку подозреваемая, по данным следствия, отправила в частный пансионат для престарелых в поселке Щербаково. Женщина умерла в феврале 2024 года. Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что в нелегальном пансионате в поселке Щербаково найдены 22 пожилых человека, четверо из которых были прикованы к кроватям. По данным соцсетей, также в доме был найден труп. Правоохранительные органы провели проверку в пансионате. В ходе обыска, по данным следствия, были обнаружены доказательства противоправной деятельности хозяйки заведения и иных лиц, в том числе допустивших многочисленные нарушения санитарных норм в пансионате. Возбуждено уголовное дело по четырем статьям - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "халатность", "мошенничество" и "фальсификация доказательств". По ходатайству следствия Советский районный суд Казани в четверг арестовал хозяйку нелегального пансионата.

https://ria.ru/20240421/delo-1941400251.html

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происшествия, казань