https://ria.ru/20240906/arest-1970952445.html

Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестовали

Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестовали - РИА Новости, 06.09.2024

Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестовали

Десять банковских счетов предпринимателя Игоря Котельникова, который проходил по делу о сухпайках для армии, оказались под арестом, говорится в материалах дела, РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T05:10

2024-09-06T05:10

2024-09-06T08:54

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Десять банковских счетов предпринимателя Игоря Котельникова, который проходил по делу о сухпайках для армии, оказались под арестом, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Котельникова арестовали по обвинению в хищениях в Минобороны в начале июня, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. В апреле суд арестовал топ-менеджеров пищевого комбината по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Как сообщали тогда в суде, заключенные контракты были заведомо завышены за счет расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Также сообщалось, что бывший замминистра Дмитрий Булгаков, арестованный по коррупционному делу, лоббировал интересы предприятий. В июне, как говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости материалах, следствие арестовало средства Котельникова, речь идет о десяти банковских счетах. Деньги на этих счетах, по данным агентства, все еще заморожены, чтобы доверенные лица предпринимателя не смогли их скрыть.

https://ria.ru/20240905/arest-1970877530.html

https://ria.ru/20240905/minoborony-1970807591.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия