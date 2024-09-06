Рейтинг@Mail.ru
Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестовали - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 06.09.2024 (обновлено: 08:54 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/arest-1970952445.html
Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестовали
Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестовали - РИА Новости, 06.09.2024
Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестовали
Десять банковских счетов предпринимателя Игоря Котельникова, который проходил по делу о сухпайках для армии, оказались под арестом, говорится в материалах дела, РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T05:10
2024-09-06T08:54
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Десять банковских счетов предпринимателя Игоря Котельникова, который проходил по делу о сухпайках для армии, оказались под арестом, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Котельникова арестовали по обвинению в хищениях в Минобороны в начале июня, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. В апреле суд арестовал топ-менеджеров пищевого комбината по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Как сообщали тогда в суде, заключенные контракты были заведомо завышены за счет расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Также сообщалось, что бывший замминистра Дмитрий Булгаков, арестованный по коррупционному делу, лоббировал интересы предприятий. В июне, как говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости материалах, следствие арестовало средства Котельникова, речь идет о десяти банковских счетах. Деньги на этих счетах, по данным агентства, все еще заморожены, чтобы доверенные лица предпринимателя не смогли их скрыть.
https://ria.ru/20240905/arest-1970877530.html
https://ria.ru/20240905/minoborony-1970807591.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестовали

Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестованы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Десять банковских счетов предпринимателя Игоря Котельникова, который проходил по делу о сухпайках для армии, оказались под арестом, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Котельникова арестовали по обвинению в хищениях в Минобороны в начале июня, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Попова
Вчера, 17:25
В апреле суд арестовал топ-менеджеров пищевого комбината по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Как сообщали тогда в суде, заключенные контракты были заведомо завышены за счет расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Также сообщалось, что бывший замминистра Дмитрий Булгаков, арестованный по коррупционному делу, лоббировал интересы предприятий.
В июне, как говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости материалах, следствие арестовало средства Котельникова, речь идет о десяти банковских счетах.
Деньги на этих счетах, по данным агентства, все еще заморожены, чтобы доверенные лица предпринимателя не смогли их скрыть.
Арестованный в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Экс-сотрудника Минобороны арестовали по делу о крупной взятке
Вчера, 13:28
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала