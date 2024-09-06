https://ria.ru/20240906/arest-1970946687.html

ФБР арестовало отца подозреваемого в стрельбе в Джорджии

ФБР арестовало отца подозреваемого в стрельбе в Джорджии - РИА Новости, 06.09.2024

ФБР арестовало отца подозреваемого в стрельбе в Джорджии

Федеральное бюро расследований арестовало отца подозреваемого в массовой стрельбе в школе штата Джорджия, предъявив ему обвинения в непредумышленном убийстве,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T03:10

2024-09-06T03:10

2024-09-06T03:10

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Федеральное бюро расследований арестовало отца подозреваемого в массовой стрельбе в школе штата Джорджия, предъявив ему обвинения в непредумышленном убийстве, убийстве второй степени и жестоком обращении с детьми, сообщили в спецслужбе. "В сотрудничестве с окружным прокурором Брэдом Смитом, бюро расследований Джорджии арестовало Колина Грея, 54 лет, в связи со стрельбой в школе Апалачи. Колин является отцом Кольта Грея", - говорится в распространенном заявлении. Там добавили, что отцу подозреваемого предъявлены обвинения по четырем эпизодам в непредумышленном убийстве, по двум - в убийстве второй степени, по восьми - в жестоком обращении с детьми. Стрельба в школе произошла в среду утром. Телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о четырёх погибших и около 30 пострадавших. Глава местного отделения ФБР Крис Ози заявил, что стрельбу устроил 14-летний ученик, который был задержан. Как сообщала газета New York Times со ссылкой на правоохранителей, американская полиция обнаружила доказательства того, что подозреваемый интересовался подобными преступлениями и был зациклен на стрельбе в школе Марджори Стоунман Дуглас в городе Паркленд штата Флорида в 2018 году, унесшей жизни 17 человек.

https://ria.ru/20240903/strelba-1970179422.html

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