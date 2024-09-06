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ФБР арестовало отца подозреваемого в стрельбе в Джорджии - РИА Новости, 06.09.2024
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03:10 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/arest-1970946687.html
ФБР арестовало отца подозреваемого в стрельбе в Джорджии
ФБР арестовало отца подозреваемого в стрельбе в Джорджии - РИА Новости, 06.09.2024
ФБР арестовало отца подозреваемого в стрельбе в Джорджии
Федеральное бюро расследований арестовало отца подозреваемого в массовой стрельбе в школе штата Джорджия, предъявив ему обвинения в непредумышленном убийстве,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T03:10
2024-09-06T03:10
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Федеральное бюро расследований арестовало отца подозреваемого в массовой стрельбе в школе штата Джорджия, предъявив ему обвинения в непредумышленном убийстве, убийстве второй степени и жестоком обращении с детьми, сообщили в спецслужбе. "В сотрудничестве с окружным прокурором Брэдом Смитом, бюро расследований Джорджии арестовало Колина Грея, 54 лет, в связи со стрельбой в школе Апалачи. Колин является отцом Кольта Грея", - говорится в распространенном заявлении. Там добавили, что отцу подозреваемого предъявлены обвинения по четырем эпизодам в непредумышленном убийстве, по двум - в убийстве второй степени, по восьми - в жестоком обращении с детьми. Стрельба в школе произошла в среду утром. Телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о четырёх погибших и около 30 пострадавших. Глава местного отделения ФБР Крис Ози заявил, что стрельбу устроил 14-летний ученик, который был задержан. Как сообщала газета New York Times со ссылкой на правоохранителей, американская полиция обнаружила доказательства того, что подозреваемый интересовался подобными преступлениями и был зациклен на стрельбе в школе Марджори Стоунман Дуглас в городе Паркленд штата Флорида в 2018 году, унесшей жизни 17 человек.
https://ria.ru/20240903/strelba-1970179422.html
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в мире, джорджия, флорида, фбр, сша
В мире, Джорджия, Флорида, ФБР, США
ФБР арестовало отца подозреваемого в стрельбе в Джорджии

ФБР арестовало отца подозреваемого в стрельбе в школе штата Джорджия

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции США
Сотрудники ФБР и полиции США - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Федеральное бюро расследований арестовало отца подозреваемого в массовой стрельбе в школе штата Джорджия, предъявив ему обвинения в непредумышленном убийстве, убийстве второй степени и жестоком обращении с детьми, сообщили в спецслужбе.
"В сотрудничестве с окружным прокурором Брэдом Смитом, бюро расследований Джорджии арестовало Колина Грея, 54 лет, в связи со стрельбой в школе Апалачи. Колин является отцом Кольта Грея", - говорится в распространенном заявлении.
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Там добавили, что отцу подозреваемого предъявлены обвинения по четырем эпизодам в непредумышленном убийстве, по двум - в убийстве второй степени, по восьми - в жестоком обращении с детьми.
Стрельба в школе произошла в среду утром. Телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о четырёх погибших и около 30 пострадавших. Глава местного отделения ФБР Крис Ози заявил, что стрельбу устроил 14-летний ученик, который был задержан.
Как сообщала газета New York Times со ссылкой на правоохранителей, американская полиция обнаружила доказательства того, что подозреваемый интересовался подобными преступлениями и был зациклен на стрельбе в школе Марджори Стоунман Дуглас в городе Паркленд штата Флорида в 2018 году, унесшей жизни 17 человек.
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