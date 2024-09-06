https://ria.ru/20240906/alikhanov-1971009501.html

Антон Алиханов: масштабы строительства новой верфи огромны

Антон Алиханов: масштабы строительства новой верфи огромны - РИА Новости, 06.09.2024

Антон Алиханов: масштабы строительства новой верфи огромны

Масштабный проект по строительству новой верфи разворачивается на Дальнем Востоке, ожидается, что скоро начнутся проектные работы, отмечает глава Минпромторга... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:00

2024-09-06T13:00

2024-09-06T13:00

интервью

антон алиханов

дальний восток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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Масштабный проект по строительству новой верфи разворачивается на Дальнем Востоке, ожидается, что скоро начнутся проектные работы, отмечает глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. В блиц-интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024 он рассказал, на какие суда будет ориентирована верфь, о главных направлениях сотрудничества с одним из главных восточных партнеров – Китаем, импортозамещении оборудования для шельфовых месторождений и российском рыбопромысловом флоте. Беседовала Наталия Мирошниченко.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.– Антон Андреевич, мы на Дальнем Востоке, где буквально недавно было принято окончательное решение по месту строительства новой верфи в бухте Промежуточная. Расскажите подробности проекта, в частности на какие суда она будет ориентирована?– Концептуально параметры верфи сформированы. Она будет ориентирована на средне- и крупнотоннажный транспортный морской флот, в котором сейчас есть наибольшая потребность. Ключевыми факторами для выбора площадки верфи стали транспортная доступность и энергетика. Масштабы строительства новой верфи огромны, особенно важно обеспечить площадку квалифицированными кадрами, в том числе поэтому было принято решение начать строительство в непосредственной близости к Владивостоку, в бухте Промежуточная. Ожидаем, что в ближайшее время начнутся проектные работы.– Как обстоят дела с российским рыболовецким флотом? Какие планы на ближайшую пятилетку по строительству судов такого класса?– С позиции Минпромторга могу отметить, что в рамках первого этапа инвестиционных квот российские верфи наработали компетенции по строительству рыбопромыслового флота. Это и огромные супертраулеры проекта СТ-192, которые строят Адмиралтейские верфи, и небольшие суда, которые делает Торсиотест на Камчатке. Всего в рамках первого этапа инвестквот построили уже 29 судов (17 рыбопромысловых и 12 краболовных).В ближайшую пятилетку, в соответствии с заключенными судостроительными контрактами, планируется построить еще 36 рыбопромысловых и 23 краболовных судна в рамках первого этапа инвестквот, а также два рыбопромысловых и 23 краболовных судна в рамках второго этапа инвестквот.- Пожалуй, основной наш партнер на Востоке сейчас – Китай. Какие три самых актуальных направления сотрудничества можно выделить?– Действительно, сотрудничество с Китайской Народной Республикой является одним из приоритетов нашей международной деятельности. Если говорить о ключевых направлениях взаимодействия, то прежде всего необходимо отметить инвестиционно-промышленную кооперацию. У нас солидный портфель текущих проектов, предполагающих совместное производство конкурентоспособной продукции в таких сферах, как автомобилестроение, химическая промышленность, металлургия, лесопромышленный комплекс и другие.Второе направление – это технологическое взаимодействие. Для освоения новейших технологий и передовых решений в наукоемких отраслях необходимо объединять усилия и совместно использовать наработанные компетенции. На сегодняшний день такой формат сотрудничества актуален, в частности, для гражданского авиастроения, радиоэлектронной промышленности.Третье – это встречные поставки востребованных видов промышленной продукции, включая оборудование, комплектующие, сырьевые материалы. Промышленные товары занимают весомое место в российско-китайской торговле – их доля в двустороннем товарообороте составляет порядка 60%.– На Дальнем Востоке также есть шельфовые месторождения газа и нефти. Как продвигается процесс импортозамещения такого оборудования? Каких успехов удалось достичь?– Санкционные ограничения в отношении технологий разработки шельфовых месторождений были введены еще в 2014 году. В ответ на санкции отечественная промышленность развернула комплексные меры по активному процессу развития собственных технологий и оборудования для освоения шельфовых месторождений, что уже на текущий момент дало видимый результат.Проект "Сахалин-3", реализуемый на Южно-Киринском месторождении в Охотском море, направлен на добычу газа посредством внедрения отечественного подводного добычного комплекса. Важным шагом в реализации проекта стал заключенный долгосрочный договор между "Газпромом" и концерном "Алмаз-Антей" на поставку оборудования для системы подводной добычи. Более того, в целях реализации проекта "Сахалин-3" было привлечено более 60 ведущих российских организаций из разных отраслей промышленности. Уже к концу 2024 года на месторождении планируется внедрить систему подводных колонных головок отечественного производства, а начиная с 2026 года – подводную фонтанную арматуру.В целях формирования дальнейшего спроса на вновь разрабатываемую высокотехнологичную продукцию и развитие промышленного потенциала в 2023 году был создан координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования. В рамках совета был сформирован перечень наиболее критических на текущий момент позиций нефтегазового оборудования, в том числе необходимого для проектов по освоению шельфовых месторождений. Критичность такого оборудования была обозначена именно компаниями ТЭК, с которыми подписаны соглашения и "дорожные карты", подразумевающие внедрение разработанного оборудования.– На этой неделе на Дальнем Востоке "Соллерс" начал выпуск туристических автобусов. Для центральной России вопрос также актуален: когда "ГАЗ" и "КамАЗ" запустят такие производства? По вашим оценкам, какова сейчас потребность в туристических автобусах на рынке, и сможем ли покрыть спрос?– Проекты по освоению производства туристических автобусов уже запущены несколькими ведущими российскими производителями автобусов. Помимо "Соллерса" это "Волгабас", который в этом году сертифицировал несколько моделей. Они уже производятся и передаются заказчикам, предприятие может выпускать около 1,7 тысячи туристических автобусов в год.Свою работу в этом направлении уже ведут и "ГАЗ", и "КамАЗ". Если ориентироваться на показатели проекта по производству отечественной продукции для туристской индустрии, то уже со следующего года перспективные мощности отечественных производителей будут превышать заявленные Минэкономразвития потребности почти в два раза. Внутренний спрос мы сможем закрыть в полной мере за счет отечественного производства.

https://ria.ru/20240905/verf-1970694060.html

https://ria.ru/20240905/putin-1970778473.html

https://ria.ru/20240905/ivin-1970815881.html

https://ria.ru/20240827/patrushev-1968723472.html

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, антон алиханов, дальний восток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)