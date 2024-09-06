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Баку не будет частью антироссийской санкционной кампании, заявил Алиев - РИА Новости, 06.09.2024
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14:59 06.09.2024 (обновлено: 15:50 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/aliev-1971071046.html
Баку не будет частью антироссийской санкционной кампании, заявил Алиев
Баку не будет частью антироссийской санкционной кампании, заявил Алиев - РИА Новости, 06.09.2024
Баку не будет частью антироссийской санкционной кампании, заявил Алиев
Азербайджан не будет поддерживать санкции против России, заявил президент страны Ильхам Алиев, отвечая на вопрос модератора Международного форума в итальянском... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:59
2024-09-06T15:50
ильхам алиев
в мире
азербайджан
россия
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БАКУ, 6 сен — РИА Новости. Азербайджан не будет поддерживать санкции против России, заявил президент страны Ильхам Алиев, отвечая на вопрос модератора Международного форума в итальянском Черноббио."Мы считаем наши отношения с Россией и Украиной очень хорошими. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании", — заявил азербайджанский лидер.Он добавил, что Баку готов участвовать в разрешении конфликта между Киевом и Москвой.Алиев пояснил, что такое посредничество вполне возможно, так как Азербайджан вместе с Россией и Украиной входил в состав СССР, поддерживаются "разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне"."Азербайджан может сыграть определенную роль в этом процессе с учетом прагматичности отношений с двумя странами. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но, если потребуется наше участие, мы готовы", — добавил глава государства.Алиев находится в Италии с рабочим визитом по приглашению президента Серджо Маттареллы.В декабре прошлого года президент Азербайджана отмечал, что стране нелегко добиваться экономического роста в условиях, когда два основных торговых партнера — Россия и Иран — находятся под санкциями.
https://ria.ru/20240305/azerbaydzhan-1931180307.html
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ильхам алиев, в мире, азербайджан, россия
Ильхам Алиев, В мире, Азербайджан, Россия
Баку не будет частью антироссийской санкционной кампании, заявил Алиев

Алиев: Баку не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании

© Фото : пресс-служба президента АзербайджанаПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на Международном форуме в Черноббио
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на Международном форуме в Черноббио - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на Международном форуме в Черноббио
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БАКУ, 6 сен — РИА Новости. Азербайджан не будет поддерживать санкции против России, заявил президент страны Ильхам Алиев, отвечая на вопрос модератора Международного форума в итальянском Черноббио.
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"Мы считаем наши отношения с Россией и Украиной очень хорошими. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании", — заявил азербайджанский лидер.
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Он добавил, что Баку готов участвовать в разрешении конфликта между Киевом и Москвой.
Алиев пояснил, что такое посредничество вполне возможно, так как Азербайджан вместе с Россией и Украиной входил в состав СССР, поддерживаются "разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне".
"Азербайджан может сыграть определенную роль в этом процессе с учетом прагматичности отношений с двумя странами. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но, если потребуется наше участие, мы готовы", — добавил глава государства.
Алиев находится в Италии с рабочим визитом по приглашению президента Серджо Маттареллы.
В декабре прошлого года президент Азербайджана отмечал, что стране нелегко добиваться экономического роста в условиях, когда два основных торговых партнера — Россия и Иран — находятся под санкциями.
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