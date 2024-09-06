Баку не будет частью антироссийской санкционной кампании, заявил Алиев
Алиев: Баку не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании
© Фото : пресс-служба президента АзербайджанаПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на Международном форуме в Черноббио
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на Международном форуме в Черноббио
БАКУ, 6 сен — РИА Новости. Азербайджан не будет поддерживать санкции против России, заявил президент страны Ильхам Алиев, отвечая на вопрос модератора Международного форума в итальянском Черноббио.
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"Мы считаем наши отношения с Россией и Украиной очень хорошими. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании", — заявил азербайджанский лидер.
Алиев пояснил, что такое посредничество вполне возможно, так как Азербайджан вместе с Россией и Украиной входил в состав СССР, поддерживаются "разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне".
"Азербайджан может сыграть определенную роль в этом процессе с учетом прагматичности отношений с двумя странами. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но, если потребуется наше участие, мы готовы", — добавил глава государства.
Алиев находится в Италии с рабочим визитом по приглашению президента Серджо Маттареллы.
В декабре прошлого года президент Азербайджана отмечал, что стране нелегко добиваться экономического роста в условиях, когда два основных торговых партнера — Россия и Иран — находятся под санкциями.
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