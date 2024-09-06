https://ria.ru/20240906/aliev-1971071046.html

Баку не будет частью антироссийской санкционной кампании, заявил Алиев

Баку не будет частью антироссийской санкционной кампании, заявил Алиев - РИА Новости, 06.09.2024

Баку не будет частью антироссийской санкционной кампании, заявил Алиев

Азербайджан не будет поддерживать санкции против России, заявил президент страны Ильхам Алиев, отвечая на вопрос модератора Международного форума в итальянском... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:59

2024-09-06T14:59

2024-09-06T15:50

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БАКУ, 6 сен — РИА Новости. Азербайджан не будет поддерживать санкции против России, заявил президент страны Ильхам Алиев, отвечая на вопрос модератора Международного форума в итальянском Черноббио."Мы считаем наши отношения с Россией и Украиной очень хорошими. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании", — заявил азербайджанский лидер.Он добавил, что Баку готов участвовать в разрешении конфликта между Киевом и Москвой.Алиев пояснил, что такое посредничество вполне возможно, так как Азербайджан вместе с Россией и Украиной входил в состав СССР, поддерживаются "разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне"."Азербайджан может сыграть определенную роль в этом процессе с учетом прагматичности отношений с двумя странами. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но, если потребуется наше участие, мы готовы", — добавил глава государства.Алиев находится в Италии с рабочим визитом по приглашению президента Серджо Маттареллы.В декабре прошлого года президент Азербайджана отмечал, что стране нелегко добиваться экономического роста в условиях, когда два основных торговых партнера — Россия и Иран — находятся под санкциями.

https://ria.ru/20240305/azerbaydzhan-1931180307.html

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

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ильхам алиев, в мире, азербайджан, россия