https://ria.ru/20240906/aliev-1971037560.html

Алиев заявил о согласовании 80% текста мирного договора с Арменией

Алиев заявил о согласовании 80% текста мирного договора с Арменией - РИА Новости, 06.09.2024

Алиев заявил о согласовании 80% текста мирного договора с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в пятницу, что примерно 80% текста мирного договора с Арменией уже согласовано. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:29

2024-09-06T13:29

2024-09-06T13:29

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никол пашинян

евросоюз

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БАКУ, 6 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в пятницу, что примерно 80% текста мирного договора с Арменией уже согласовано. Алиев по приглашению президента Италии Серджо Матареллы 4 сентября прибыл с рабочим визитом в Италию. "Мы можем добиться мира на Южном Кавказе. Мы видим, что это возможно по ходу мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Примерно 80% текста мирного договора уже согласовано. Мы уже добились запуска процесса делимитации границ, даже демаркации. Да, это первый маленький шаг – согласован лишь тринадцатикилометровый участок границы с Арменией общей протяженностью тысячи километров. Однако это шаг в правильном направлении. Мы надеемся, что эта инициатива Азербайджана по мирным переговорам приведет к подписанию мирного договора", - сказал Алиев в ходе выступления на сессии "Роль Азербайджана в новых геополитических условиях" на Международном форуме в итальянском Черноббио. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240831/armeniya-1969667418.html

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в мире, азербайджан, армения, италия, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз