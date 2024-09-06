https://ria.ru/20240906/alekyan-1970979729.html

Баграт Алекян: Центр Вишневского исторически работает в горячих точках

Баграт Алекян: Центр Вишневского исторически работает в горячих точках - РИА Новости, 06.09.2024

Баграт Алекян: Центр Вишневского исторически работает в горячих точках

Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского в пятницу отмечает свое 80-летие. Известный российский кардиохирург, академик... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:00

2024-09-06T12:00

2024-09-06T12:00

интервью

баграт алекян

москва

нмиц хирургии имени а.в. вишневского

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Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского в пятницу отмечает свое 80-летие. Известный российский кардиохирург, академик РАН, заместитель директора по науке и инновационным технологиям центра Баграт Алекян в интервью РИА Новости рассказал о том, сколько операций в день проводят хирурги, как отразились санкции на работе центра, а также с какими травмами поступают бойцы из зоны СВО, и что современная хирургия может предложить пациентам с обширными ожогами.– Баграт Гегамович, как сегодня работает центр? Сколько операций проводится ежедневно?– В день мы выполняем по 35-40 операций. У нас работают хирурги по всем основным направлениям: абдоминальная (брюшная) хирургия – целых три отделения, торакальная (грудная) хирургия, также функционирует ожоговый центр, отделения раневых инфекций, травматологии и ортопедии, урологическое и онкологическое отделения. У нас сильное сердечно-сосудистое направление: есть отделения сердечной, сосудистой и хирургической аритмологии, а также отделение рентгенэндоваскулярной хирургии, где я работаю.– В чем вы лидеры? С какими заболеваниями боретесь лучше всего?– Сегодня мы занимаем одно из ведущих мест в стране именно в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, ран и раневых инфекций, ожогов и многих онкологических заболеваний. Считаю нас лидерами в области рентгенэндоваскулярной, лапароскопической и эндо- хирургии.– Поступают ли к вам раненые в ходе СВО? С какими травмами чаще всего?– Более года назад мы выделили под лечение таких раненых целый корпус с достаточным количеством коек. Травмы у всех разные: взрывные, огнестрельные и ожоговые. К нам в центр перевозят тяжелых пациентов, которым невозможно выполнять сложные реконструктивные операции в зоне СВО.– Ведутся ли в центре какие-то новые разработки для спасения раненых и сохранения их конечностей?– В НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского всегда уделялось особое внимание к вопросам разработки современных методов лечения больных с ранами и ожогами. Например, мы ведем разработку инновационных методов лечения больных с обширными ожогами с использованием биотехнологий. В условиях дефицита неповрежденной кожи на фоне обширной ожоговой травмы крайне важно своевременное восстановление целостности кожного покрова – это основа профилактики угрожающих жизни осложнений. Применение аутологичных мезенхимальных клеток жировой ткани у этой тяжелой категории больных позволяет в комбинации с пересадкой собственной кожи значительно улучшить результаты лечения и спасти жизнь пациентам с критическими ожогами.– Принимал ли центр пострадавших при теракте в "Крокусе"? С какими травмами они поступали?– За все время в наш центр поступило двое пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Первого мы выписали давно, у него были легкие ранения. Второй до сих пор находится в центре, но уже готовится к выписке. Его жизни сейчас ничего не угрожает.– Нет ли проблем с медикаментами и оборудованием?– На сегодняшний день у нас есть все. Более того, пока мы получаем в полном объеме и все западное – то, что называется "под санкциями". На медицину это не сильно повлияло. Вопрос другой: некоторые инструменты и оборудование подорожали, есть определенные трудности с логистикой. Но мы сейчас активнее начали работать с российскими компаниями, которые разрабатывают технику и одноразовые принадлежности.– Существует ли дефицит специалистов, в том числе хирургов в центре?– Дефицита нет. Более того, у нас 150 аспирантов и ординаторов одномоментно обучаются в центре. Это большая армия молодых специалистов. Все они после практики продолжат полноценную работу в нашем центре. В общей сложности у нас трудятся свыше 900 сотрудников. Сил на лечение всех больных хватает, проблем с кадрами нет.– Часто ли врачи центра выезжают в приграничные и новые регионы для помощи пострадавшим? Что сами медики рассказывают об этой работе?– Это происходит с первых дней СВО. Наши бригады постоянно там: одна приезжает, другая уезжает. В новых регионах мы и оперируем, и лечим. Наш центр не первый год работает в горячих точках, ведь исторически так сложилось, институт Вишневского всегда на поле боя. Медики стараются не рассказывать о работе в зоне СВО, но они реально выезжают туда на 10-14 дней, работают день и ночь, выполняют свои задачи.– Как планируете отмечать юбилей центра и самого Александра Вишневского, которому в сентябре исполнилось бы 150 лет?– В четверг утром мы традиционно едем на Новодевичье кладбище, где похоронены Вишневские. Потом мы возвращаемся и в стенах нашего института проводим "Вишневские научные чтения", где наши коллеги озвучат разные доклады, в том числе о событиях в зоне СВО. Мы проводим это мероприятие совместно с Центральным военным госпиталем им. А.А. Вишневского. Во второй день – пятницу – планируется приезд вице-премьера правительства РФ Татьяны Алексеевны Голиковой и министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко. Утром у нас будет возложение цветов к памятнику Вишневского, который стоит во дворе центра. Далее планируется доклад директора центра и поздравления коллег. Одним словом – насыщенная программа.

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москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, баграт алекян , москва, нмиц хирургии имени а.в. вишневского