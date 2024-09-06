https://ria.ru/20240906/alaudinov-1970972602.html

Алаудинов со смехом рассказал об ошибке солдат ВСУ в Курской области

Алаудинов со смехом рассказал об ошибке солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024

Алаудинов со смехом рассказал об ошибке солдат ВСУ в Курской области

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов со смехом рассказал в своем... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T08:43

2024-09-06T08:43

2024-09-06T11:42

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россия

вооруженные силы украины

курская область

апты алаудинов

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов со смехом рассказал в своем Telegram-канале о том, как солдаты ВСУ неудачно сбили российских беспилотник в Курской области."Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился", — сказал он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240904/obstanovka-1970318593.html

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россия, вооруженные силы украины, курская область, апты алаудинов, в мире