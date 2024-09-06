Алаудинов со смехом рассказал об ошибке солдат ВСУ в Курской области
Алаудинов со смехом рассказал, как ВСУ сбили российский дрон в Курской области
Апти Алаудинов. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов со смехом рассказал в своем Telegram-канале о том, как солдаты ВСУ неудачно сбили российских беспилотник в Курской области.
"Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился", — сказал он.
"Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился", — сказал он.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.