ЕС выделит Франции 300 миллионов евро от российских активов для Украины
ЕС выделит Франции 300 миллионов евро из доходов от активов РФ для Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости. Евросоюз выделит Франции 300 миллионов евро из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружения Киеву, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте министерства обороны Франции.
"Еврокомиссия договорилась с Генеральной дирекцией по вооружению об использовании этих средств для быстрой закупки у французской промышленности приоритетных для Украины материалов в области боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны на сумму 300 миллионов евро в течение 2024 года", - сказано в заявлении.
Это, как отмечает ведомство, позволит продолжить наращивать промышленные возможности Франции для поддержки Украины.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже начал направлять доходы от замороженных активов РФ на оплату военных поставок Украине, так, уже переведены 1,4 миллиарда евро. Глава евродипломатии добавил, что Брюссель меняет логику помощи Киеву, заменяя возмещение странам союза финансирования за уже проплаченные военные поставки на предварительное финансирование таких закупок из доходов от иммобилизованных российских активов.
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В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.