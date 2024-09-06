Рейтинг@Mail.ru
ЕС выделит Франции 300 миллионов евро от российских активов для Украины - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/aktivy-1971184767.html
ЕС выделит Франции 300 миллионов евро от российских активов для Украины
ЕС выделит Франции 300 миллионов евро от российских активов для Украины - РИА Новости, 06.09.2024
ЕС выделит Франции 300 миллионов евро от российских активов для Украины
Евросоюз выделит Франции 300 миллионов евро из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружения Киеву, говорится в заявлении, опубликованном в РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:19
2024-09-06T21:19
санкции в отношении россии
евросоюз
нато
еврокомиссия
жозеп боррель
сергей лавров
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости. Евросоюз выделит Франции 300 миллионов евро из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружения Киеву, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте министерства обороны Франции. "Еврокомиссия договорилась с Генеральной дирекцией по вооружению об использовании этих средств для быстрой закупки у французской промышленности приоритетных для Украины материалов в области боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны на сумму 300 миллионов евро в течение 2024 года", - сказано в заявлении. Это, как отмечает ведомство, позволит продолжить наращивать промышленные возможности Франции для поддержки Украины. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже начал направлять доходы от замороженных активов РФ на оплату военных поставок Украине, так, уже переведены 1,4 миллиарда евро. Глава евродипломатии добавил, что Брюссель меняет логику помощи Киеву, заменяя возмещение странам союза финансирования за уже проплаченные военные поставки на предварительное финансирование таких закупок из доходов от иммобилизованных российских активов. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240905/kiev-1970862195.html
https://ria.ru/20240905/minfin-1970831712.html
https://ria.ru/20240902/mid-1969893647.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, евросоюз, нато, еврокомиссия, жозеп боррель, сергей лавров, россия, украина, франция, в мире
Санкции в отношении России, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Россия, Украина, Франция, В мире
ЕС выделит Франции 300 миллионов евро от российских активов для Украины

ЕС выделит Франции 300 миллионов евро из доходов от активов РФ для Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости. Евросоюз выделит Франции 300 миллионов евро из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружения Киеву, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте министерства обороны Франции.
"Еврокомиссия договорилась с Генеральной дирекцией по вооружению об использовании этих средств для быстрой закупки у французской промышленности приоритетных для Украины материалов в области боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны на сумму 300 миллионов евро в течение 2024 года", - сказано в заявлении.
Флаг Украины и флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
ЕС и G7 намерены дать Киеву кредит с погашением от российских активов
5 сентября, 16:16
Это, как отмечает ведомство, позволит продолжить наращивать промышленные возможности Франции для поддержки Украины.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже начал направлять доходы от замороженных активов РФ на оплату военных поставок Украине, так, уже переведены 1,4 миллиарда евро. Глава евродипломатии добавил, что Брюссель меняет логику помощи Киеву, заменяя возмещение странам союза финансирования за уже проплаченные военные поставки на предварительное финансирование таких закупок из доходов от иммобилизованных российских активов.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Минфин оценил результаты первого этапа обмена замороженными активами
5 сентября, 14:35
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В российском МИД пообещали ответ на конфискацию российских активов в США
2 сентября, 08:32
 
Санкции в отношении РоссииЕвросоюзНАТОЕврокомиссияЖозеп БоррельСергей ЛавровРоссияУкраинаФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала