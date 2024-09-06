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МАГАТЭ входит в семью ООН, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.09.2024
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15:02 06.09.2024 (обновлено: 16:31 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/aes-1971072487.html
МАГАТЭ входит в семью ООН, заявил Лихачев
МАГАТЭ входит в семью ООН, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.09.2024
МАГАТЭ входит в семью ООН, заявил Лихачев
Контрольный пакет в управляющем совете МАГАТЭ находится у коллективного Запада, но сотрудничество России и этой организации развивается и будет развиваться,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:02
2024-09-06T16:31
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
магатэ
алексей лихачев
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Контрольный пакет в управляющем совете МАГАТЭ находится у коллективного Запада, но сотрудничество России и этой организации развивается и будет развиваться, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Мы прекрасно понимаем, что контрольный пакет в управляющем совете МАГАТЭ находится у коллективного Запада, что МАГАТЭ входит в семью ООН. И целый ряд антироссийски настроенных политиков, руководителей, конечно же, не одобряют и впрямую критикуют (контакты - ред.) МАГАТЭ с Россией, но несмотря на это, развивается сотрудничество, и оно будет развиваться", - сказал Лихачев.
https://radiosputnik.ru/20240906/likhachev-1971081956.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, магатэ, алексей лихачев, россия
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Алексей Лихачев, Россия
МАГАТЭ входит в семью ООН, заявил Лихачев

Лихачев: коллективный Запад владеет контрольным пакетом в совете МАГАТЭ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Контрольный пакет в управляющем совете МАГАТЭ находится у коллективного Запада, но сотрудничество России и этой организации развивается и будет развиваться, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы прекрасно понимаем, что контрольный пакет в управляющем совете МАГАТЭ находится у коллективного Запада, что МАГАТЭ входит в семью ООН. И целый ряд антироссийски настроенных политиков, руководителей, конечно же, не одобряют и впрямую критикуют (контакты - ред.) МАГАТЭ с Россией, но несмотря на это, развивается сотрудничество, и оно будет развиваться", - сказал Лихачев.
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСМАГАТЭАлексей ЛихачевРоссия
 
 
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