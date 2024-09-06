https://ria.ru/20240906/aes-1971072487.html

МАГАТЭ входит в семью ООН, заявил Лихачев

МАГАТЭ входит в семью ООН, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.09.2024

МАГАТЭ входит в семью ООН, заявил Лихачев

Контрольный пакет в управляющем совете МАГАТЭ находится у коллективного Запада, но сотрудничество России и этой организации развивается и будет развиваться,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:02

2024-09-06T15:02

2024-09-06T16:31

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

магатэ

алексей лихачев

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Контрольный пакет в управляющем совете МАГАТЭ находится у коллективного Запада, но сотрудничество России и этой организации развивается и будет развиваться, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Мы прекрасно понимаем, что контрольный пакет в управляющем совете МАГАТЭ находится у коллективного Запада, что МАГАТЭ входит в семью ООН. И целый ряд антироссийски настроенных политиков, руководителей, конечно же, не одобряют и впрямую критикуют (контакты - ред.) МАГАТЭ с Россией, но несмотря на это, развивается сотрудничество, и оно будет развиваться", - сказал Лихачев.

https://radiosputnik.ru/20240906/likhachev-1971081956.html

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, магатэ, алексей лихачев, россия