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МАГАТЭ входит в семью ООН, заявил Лихачев
МАГАТЭ входит в семью ООН, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.09.2024
МАГАТЭ входит в семью ООН, заявил Лихачев
Контрольный пакет в управляющем совете МАГАТЭ находится у коллективного Запада, но сотрудничество России и этой организации развивается и будет развиваться,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:02
2024-09-06T15:02
2024-09-06T16:31
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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алексей лихачев
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Контрольный пакет в управляющем совете МАГАТЭ находится у коллективного Запада, но сотрудничество России и этой организации развивается и будет развиваться, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Мы прекрасно понимаем, что контрольный пакет в управляющем совете МАГАТЭ находится у коллективного Запада, что МАГАТЭ входит в семью ООН. И целый ряд антироссийски настроенных политиков, руководителей, конечно же, не одобряют и впрямую критикуют (контакты - ред.) МАГАТЭ с Россией, но несмотря на это, развивается сотрудничество, и оно будет развиваться", - сказал Лихачев.
https://radiosputnik.ru/20240906/likhachev-1971081956.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, магатэ, алексей лихачев, россия
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Алексей Лихачев, Россия
МАГАТЭ входит в семью ООН, заявил Лихачев
Лихачев: коллективный Запад владеет контрольным пакетом в совете МАГАТЭ