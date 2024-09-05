https://ria.ru/20240905/zrk-1970679718.html
Расчет ЗРК прикрыл мотострелков на Авдеевском направлении
Расчет ЗРК прикрыл мотострелков на Авдеевском направлении - РИА Новости, 05.09.2024
Расчет ЗРК прикрыл мотострелков на Авдеевском направлении
Расчёт ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" прикрыл мотострелковые подразделения на авдеевском направлении, сбив воздушные цели, рассказали журналистам в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:01
2024-09-05T05:01
2024-09-05T05:02
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:9:2986:1688_1920x0_80_0_0_a0f6072ded6e8e079caad77538cfcb02.jpg
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Расчёт ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" прикрыл мотострелковые подразделения на авдеевском направлении, сбив воздушные цели, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" соединения противовоздушной обороны группировки войск "Центр" организовал надежное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения противника, сбив воздушные цели на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что расчет "Бук-М3" группировки войск "Центр" обнаружил и захватил воздушную аэродинамическую цель, совершающую подлет к позициям российских войск. После оперативного принятия решения на уничтожение цели расчет "Бук-М3" выполнил пуск зенитной управляемой ракеты и поразил средство воздушного нападения противника на значительном удалении. На счету расчёта десятки сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА "Байрактар" и РЗСО "Химарс".
https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970649503.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d17d5ddbe8d58d5ab5514bc2480c0bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет ЗРК прикрыл мотострелков на Авдеевском направлении
МО: расчет ЗРК "Бук-М3" уничтожил воздушные цели на Авдеевском направлении
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Расчёт ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" прикрыл мотострелковые подразделения на авдеевском направлении, сбив воздушные цели, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" соединения противовоздушной обороны группировки войск "Центр" организовал надежное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения противника, сбив воздушные цели на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что расчет "Бук-М3" группировки войск "Центр" обнаружил и захватил воздушную аэродинамическую цель, совершающую подлет к позициям российских войск. После оперативного принятия решения на уничтожение цели расчет "Бук-М3" выполнил пуск зенитной управляемой ракеты и поразил средство воздушного нападения противника на значительном удалении.
На счету расчёта десятки сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА "Байрактар" и РЗСО "Химарс".