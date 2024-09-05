https://ria.ru/20240905/zrk-1970679718.html

Расчет ЗРК прикрыл мотострелков на Авдеевском направлении

Расчет ЗРК прикрыл мотострелков на Авдеевском направлении - РИА Новости, 05.09.2024

Расчет ЗРК прикрыл мотострелков на Авдеевском направлении

Расчёт ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" прикрыл мотострелковые подразделения на авдеевском направлении, сбив воздушные цели, рассказали журналистам в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:01

2024-09-05T05:01

2024-09-05T05:02

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ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Расчёт ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" прикрыл мотострелковые подразделения на авдеевском направлении, сбив воздушные цели, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" соединения противовоздушной обороны группировки войск "Центр" организовал надежное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения противника, сбив воздушные цели на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что расчет "Бук-М3" группировки войск "Центр" обнаружил и захватил воздушную аэродинамическую цель, совершающую подлет к позициям российских войск. После оперативного принятия решения на уничтожение цели расчет "Бук-М3" выполнил пуск зенитной управляемой ракеты и поразил средство воздушного нападения противника на значительном удалении. На счету расчёта десятки сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА "Байрактар" и РЗСО "Химарс".

https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html

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