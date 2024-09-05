https://ria.ru/20240905/zoloto-1970663152.html

Цена на золото может вырасти до 3000 долларов за унцию, заявили на ВЭФ

Цена на золото может вырасти до 3000 долларов за унцию, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2024

Цена на золото может вырасти до 3000 долларов за унцию, заявили на ВЭФ

Цена на золото в течение полутора-двух лет может вырасти до 3000 долларов за тройскую унцию, - такое мнение высказал РИА Новости президент полиметаллического... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T01:38

2024-09-05T01:38

2024-09-05T01:38

владивосток

дальневосточный федеральный университет

в мире

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Цена на золото в течение полутора-двух лет может вырасти до 3000 долларов за тройскую унцию, - такое мнение высказал РИА Новости президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ в кулуарах ВЭФ. Сейчас золото на нью-йоркской бирже Comex торгуется в районе 2500 долларов за тройскую унцию. "Мы осторожно можем сказать, что не удивимся, если увидим к концу года цену в районе 2600 долларов за унцию, потому что на сегодняшний момент она колеблется около 2500 долларов, то есть в принципе она может быть выше. Также мы понимаем, что на горизонте полутора-двух лет мы вполне можем увидеть цену в 3000 долларов. Все это на сегодняшний момент целиком зависит от макроситуации в нашей стране и мире", - сказал Хрущ. По словам президента холдинга, стоимость золота будет расти до тех пор, пока в мировой экономике сохраняется неопределенность и высокая волатильность как по ставкам, так и по инфляции. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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владивосток, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)