https://ria.ru/20240905/zhivoder-1970595021.html

"Возвращает жертв на место". Что повергло в ужас жителей уральского городка

"Возвращает жертв на место". Что повергло в ужас жителей уральского городка - РИА Новости, 05.09.2024

"Возвращает жертв на место". Что повергло в ужас жителей уральского городка

Уже полгода в Аше Челябинской области не могут поймать живодера. Искалеченных зверей он приносит в те дворы, откуда забрал. В большинстве случаев ветеринарам не РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:00

2024-09-05T08:00

2024-09-05T08:03

аша

россия

животные

убийство

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Дарья Юдкина. Уже полгода в Аше Челябинской области не могут поймать живодера. Искалеченных зверей он приносит в те дворы, откуда забрал. В большинстве случаев ветеринарам не удается спасти питомцев. Горожане обратились в полицию и администрацию за помощью, однако там разводят руками — нет улик. Теперь ашинцы проводят собственное расследование, которое дало первые результаты."Выпускали без страха"Небольшой 30-тысячный городок местные называют кошачьим. Четвероногих можно встретить в каждом дворе.Горожане знают их поименно, подкармливают, лечат у ветеринаров. "У нас всегда такая дружелюбная атмосфера была, что домашних котов выпускали гулять без страха. За уличными же постоянно приглядывают соседи, даже стерилизуют их и прививают", — рассказывает местная жительница Анастасия Клепинина.В апреле все изменилось. Во дворах домов на улицах Ленина и Кирова стали находить питомцев с тяжелейшими травмами."Хотя еще утром они сидели у подъездов совершенно здоровые", — замечает горожанка.Большинство искалеченных не выжило, несмотря на ветеринарную помощь."Увечья, судя по характеру травм, причиняли намеренно. Более того, у некоторых животных есть следы сексуального насилия", — говорит местный ветврач Андрей Матвеев."Лечить было уже нечего"В июне ситуация ухудшилась: изувеченных зверей находили уже каждый день. Люди обратились в полицию, сотрудники подключились к поискам живодера."Участковыми уполномоченными опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, устанавливаются возможные приметы лиц, причастных к данному деянию, отрабатываются маршруты передвижения. В совершенном деянии усматриваются признаки состава преступления по статье 245 УК "Жестокое обращение с животными", — сообщила специалист направления по связям со СМИ отдела МВД России по Ашинскому району Мария Чванова.Местные жители уверяют, что по итогу проверки девять случаев объединили в уголовное дело. РИА Новости не удалось связаться с МВД России по Ашинскому району, чтобы подтвердить эту информацию."Обнаружили подозреваемого"Живодера так и не нашли. "Сотрудники полиции несколько раз ночью патрулировали город, однако затем поиски прекратились", — утверждает Анастасия Клепинина.В июне горожане попросили о помощи мэра Вадима Сергеева. Тот обещал "взять ситуацию на личный контроль"."Но ничего не изменилось. От дальнейших разговоров на эту тему он уклонялся, на связь больше не выходил", — говорит зоозащитница Мария Коперко.РИА Новости сделало запрос в администрацию Ашинского муниципального района. На момент публикации материала ответ не поступил.Тем временем неравнодушные горожане и волонтеры начали собственное расследование. "Сперва люди думали, что над котами издеваются неблагополучные подростки: снимают шок-контент за деньги, — объясняет Клепинина. — Однако сейчас в этой версии мы сильно сомневаемся".Во дворах домов установили видеонаблюдение. В конце августа на одну из камер попал незнакомый мужчина. "Он несколько дней подряд появлялся рано утром, вел себя странно: качался на качелях, бесцельно слонялся по двору и подходил к кошкам", — рассказывает Анастасия Клепинина.Издевательства над животными на видео не попали, но зоозащитники все равно установили личность незнакомца. Всю собранную информацию передали в полицию, там сейчас изучают записи."Боятся говорить"В МВД местным пока не сообщили, действительно ли этот мужчина может быть причастен к нападениям: данных все еще мало. И горожане уже начали опускать руки в надежде поймать маньяка. "Из-за этого люди на нервах: уже на всех смотрят с подозрением и готовы любого человека с кошкой хватать и вести в полицию, — говорит Мария Коперко. — Я думаю, кто-нибудь точно видел этого садиста, просто боится говорить".Даже широкая огласка и активные поиски не остановили живодера. Третьего сентября к ветеринару Андрею Матвееву привезли домашнюю кошку со сломанной челюстью и отбитыми лапами. Ее усыпили — у владельцев не было денег на дорогостоящее лечение."Даже мне — человеку, который ежедневно работает с больными животными, — смотреть на этих изуродованных питомцев очень тяжело", — признается врач.Сейчас, по словам ашинцев, жертвами живодера стали уже более 50 четвероногих. За помощь в поимке маньяка активисты объявили денежное вознаграждение. Они уверены: если садиста не остановить, его жертвами могут стать уже люди.

https://ria.ru/20231016/zhivoder-1902531804.html

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аша, россия, животные, убийство