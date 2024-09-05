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Жительнице Удмуртии дали срок в колонии за избиение двухмесячных близнецов - РИА Новости, 05.09.2024
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15:19 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/zhitelnitsa-1970844979.html
Жительнице Удмуртии дали срок в колонии за избиение двухмесячных близнецов
Жительнице Удмуртии дали срок в колонии за избиение двухмесячных близнецов - РИА Новости, 05.09.2024
Жительнице Удмуртии дали срок в колонии за избиение двухмесячных близнецов
Суд в Удмуртии приговорил к 6 годам колонии женщину, которая несколько дней избивала своих двухмесячных близнецов, детей передали в опекунскую семью, сообщило... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:19
2024-09-05T15:19
происшествия
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УФА, 5 сен – РИА Новости. Суд в Удмуртии приговорил к 6 годам колонии женщину, которая несколько дней избивала своих двухмесячных близнецов, детей передали в опекунскую семью, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее сообщалось, что фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум малолетним лицам, находящимся в беспомощном состоянии, стала 29-летняя жительница Балезино. Сообщалось, что женщина с 15 по 27 февраля, испытывая раздражение от плача детей, наносила побои своим двухмесячным сыну и дочери. Дети были госпитализированы, состояние мальчика оценивалось как тяжелое, состояние девочки - как крайне тяжелое. Следователи Удмуртии сообщают, что в результате побоев у малышей диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы головного мозга, закрытые травмы грудной клетки с переломами ребер. "Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Решением суда малолетние дети переданы под опеку в другую семью", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240419/arest-1940966839.html
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происшествия, россия, балезино
Происшествия, Россия, Балезино
Жительнице Удмуртии дали срок в колонии за избиение двухмесячных близнецов

Жительнице Удмуртии дали 6 лет в колонии за избиение двухмесячных близнецов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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УФА, 5 сен – РИА Новости. Суд в Удмуртии приговорил к 6 годам колонии женщину, которая несколько дней избивала своих двухмесячных близнецов, детей передали в опекунскую семью, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум малолетним лицам, находящимся в беспомощном состоянии, стала 29-летняя жительница Балезино. Сообщалось, что женщина с 15 по 27 февраля, испытывая раздражение от плача детей, наносила побои своим двухмесячным сыну и дочери. Дети были госпитализированы, состояние мальчика оценивалось как тяжелое, состояние девочки - как крайне тяжелое.
Следователи Удмуртии сообщают, что в результате побоев у малышей диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы головного мозга, закрытые травмы грудной клетки с переломами ребер.
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Решением суда малолетние дети переданы под опеку в другую семью", - говорится в сообщении ведомства.
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