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Жительнице Удмуртии дали срок в колонии за избиение двухмесячных близнецов

Жительнице Удмуртии дали срок в колонии за избиение двухмесячных близнецов - РИА Новости, 05.09.2024

Жительнице Удмуртии дали срок в колонии за избиение двухмесячных близнецов

Суд в Удмуртии приговорил к 6 годам колонии женщину, которая несколько дней избивала своих двухмесячных близнецов, детей передали в опекунскую семью, сообщило... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:19

2024-09-05T15:19

2024-09-05T15:19

происшествия

россия

балезино

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УФА, 5 сен – РИА Новости. Суд в Удмуртии приговорил к 6 годам колонии женщину, которая несколько дней избивала своих двухмесячных близнецов, детей передали в опекунскую семью, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее сообщалось, что фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум малолетним лицам, находящимся в беспомощном состоянии, стала 29-летняя жительница Балезино. Сообщалось, что женщина с 15 по 27 февраля, испытывая раздражение от плача детей, наносила побои своим двухмесячным сыну и дочери. Дети были госпитализированы, состояние мальчика оценивалось как тяжелое, состояние девочки - как крайне тяжелое. Следователи Удмуртии сообщают, что в результате побоев у малышей диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы головного мозга, закрытые травмы грудной клетки с переломами ребер. "Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Решением суда малолетние дети переданы под опеку в другую семью", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240419/arest-1940966839.html

россия

балезино

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происшествия, россия, балезино