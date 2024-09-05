https://ria.ru/20240905/zhile-1770953706.html

Как встать в очередь на квартиру: кому положено бесплатное жилье

Улучшение жилищных условий 2024 как встать в очередь и получить квартиру от государства

Как встать в очередь на квартиру: кому положено бесплатное жилье

Некоторые категории граждан могут рассчитывать на поддержку государства в улучшении жилищных условий. Кто может бесплатно получить квартиру, какие при этом... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:03

2024-09-05T13:03

2024-09-05T13:04

общество

ипотека

россия

жилье

льготная ипотека

дальневосточный гектар

недвижимость

квартиры

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Некоторые категории граждан могут рассчитывать на поддержку государства в улучшении жилищных условий. Кто может бесплатно получить квартиру, какие при этом требования к составу семьи, как встать на учет и как долго ждать своей очереди — в материале РИА Новости.Жилищный учетПод жилищным учетом понимается список граждан, которые вправе рассчитывать на помощь государства в решении квартирного вопроса. В каждом регионе — своя очередь, скорость ее продвижения определяется наличием свободной муниципальной или федеральной жилплощади, бюджетных средств, позволяющих реализовать соответствующую программу.Главное условие постановки на учет — соответствие критериям, определенным Жилищным кодексом РФ и региональными нормативными актами.Улучшение жилищных условийПод улучшением условий подразумевается предоставление определенных льгот и субсидий нуждающимся гражданам:"Улучшение жилищных условий — общий термин для ряда льгот, на которые могут рассчитывать нуждающиеся: жилищные льготы на приобретение и строительство жилья, увеличение жилой площади, предоставление квартир погорельцам и малоимущим, не имеющим в своей собственности жилья", — разъяснила юрист Мария Каюмова.С помощью государственной поддержки гражданин может:Однако рассчитывать на такую помощь могут не все жители РФ, а те, кто признан: малоимущими и нуждающимся и соответствуют критериям федеральной или региональной программы.Кто имеет правоЧтобы встать на учет, необходимо подтвердить, что гражданин имеет право на помощь от государства. Это может выражаться:Основания, позволяющие признать человека нуждающимся в жилье, отражены в ст. 51 Жилищного кодекса. В списке требований:Помимо метража и финансовой обеспеченности в вопросе предоставления господдержки играет роль и социальный статус:"Существует множество программ, направленных на улучшение жизни отдельных категорий граждан: молодая семья, когда возраст супругов не превышает 35 лет, социальная ипотека для врачей, учителей, воспитателей, помощь многодетным, сниженные процентные ставки по ипотечным кредитам", — сообщила юрист Мария Каюмова.Молодые семьиСупруги, узаконившие брак и не располагающие собственной жилплощадью, вправе рассчитывать на содействие государства в решении квартирного вопроса. В России действуют несколько каналов оказания такой помощи. Это: федеральная программа "Молодая семья", семейная ипотека, материнский капитал и пр.Для каждой программы предусмотрены критерии, которым должны отвечать заявители: возраст, уровень дохода, статус нуждающихся и/или малоимущих, наличие детей и пр.Многодетные семьиМногодетные семьи, состоящие минимум из одного взрослого, трех и более несовершеннолетних рожденных или усыновленных детей, могут рассчитывать на ряд льгот. Жилищная поддержка выражается в виде:Кроме того, многодетные граждане относятся к категории получателей материнского капитала, который можно направить на уплату части или остатка ипотечного долга.ИнвалидыПраво на улучшение жилищных условий имеют инвалиды, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов. В рамках договора социального найма государство предоставляет таким заявителям жилое помещение, законодательно соответствующее метражу, а в некоторых случаях (при наличии тяжелых заболеваний) — с превышением учетной нормы, но не более чем в два раза. Кроме того, эти группы граждан могут получить единовременную выплату на покупку или строительство жилья.ПенсионерыОтдельной программы для пенсионеров нет, однако пожилые люди могут встать в очередь на общих основаниях (нуждающиеся и малоимущие). Также улучшение жилищных условий положено гражданам, относящимся к категориям:СиротыДети, оставшиеся без родителей, могут получить жилищную поддержку со стороны государства. Правило распространяется на несовершеннолетних граждан, имеющих статус:Жилищная помощь выражается, как правило, в предоставлении муниципального жилья по договору социального найма или денежной субсидии.Сотрудники МВД и РосгвардииСоциальные жилищные гарантии для сотрудников Министерства внутренних дел и Росгвардии заключаются в выделении ведомственных квартир и квартир по договору найма. Основной мерой поддержки считается единовременная выплата с целью покупки или строительства жилого помещения.Сотрудник вправе рассчитывать на денежную выплату, если:Варианты для улучшенияОсновными вариантами улучшения жилищных условий сейчас являются: льготная ипотека, неипотечная поддержка, социальный наем.Получение субсидииНеипотечная поддержка — это жилищная субсидия, выделяемая из регионального и/или федерального бюджета для целевого использования. Сертификат с определенным номиналом нельзя обналичить и можно использовать в установленные сроки только по целевому назначению: как первый взнос за квартиру или дом в ипотеке, для участия в долевом строительстве, для переезда с целью расширения площади.Размер субсидии в каждом случае индивидуален, рассчитывается по специальной формуле, учитывающей: стоимость квадратного метра, норматив площади на одного человека, количество домочадцев и размер оплачиваемой из бюджета доли.Аренда квартиры у государстваАренда квартиры у государства похожа на обычный съем жилья с той разницей, что арендодателем выступает не частное лицо, а муниципалитет.В этом случае не требуется вносить ежемесячную арендную плату — необходим только расчет за коммунальные услуги. Особенность сделки заключается в невозможности приватизации квартиры и операциях по сдаче в поднаем, перепродаже и пр.Квартиры выделяются из средств государственного фонда на определенный период, по истечении которого у заявителя есть возможность переоформить сделку уже на основании договора социального найма.Аренда по договору социального наймаСъем квартиры по договору социального найма по сути обычный арендный договор, заключенный с представителями муниципальной власти. Отличие заключается в том, что квартиру, полученную в рамках такого договора, можно приватизировать.Приоритетное право на получение квартиры по соцнайму есть у собственников ветхого и аварийного жилья, предназначенного под снос, коммуналок, а также у граждан, проживающих с тяжелобольным человеком."Согласно ЖК, п.1 ст.52, получить жилое помещение по договору социального найма могут граждане, признанные органами местного самоуправления малоимущими. Для жителей Московской области порядок признания и основания для признания малоимущими регулируется законодательно (закон Московской области № 231/2017). К таким гражданам предъявляют определенные требования, такие, например, как проживание на территории столичного региона не менее пяти лет", — уточнила эксперт.Ипотечное кредитованиеИпотека считается наиболее востребованным способом покупки жилья в России. Для малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, действует программа льготного кредитования со сниженной ставкой по проценту. Разницу между государственной и банковской ставкой держателю кредита компенсируют из бюджетных средств.Таким образом, малоимущий при покупке квартиры может воспользоваться двумя льготами одновременно: по кредиту и жилищным сертификатом.Программы для улучшения жилищных условийДля решения проблем с жильем власти создают и финансируют целевые программы, направленные на поддержку нуждающихся. В списке важных проектов: маткапитал, дальневосточный гектар, сельская ипотека и пр.Материнский капиталСемейный, он же материнский капитал, — мера государственной поддержки семей, согласно которой при рождении/усыновлении ребенка государство выдает денежный сертификат: размер выплаты на первого ребенка составит 630 967,72 рубля, на второго - 833 800,37 рубля."Для использования материнского капитала в целях улучшения жилищных условий необходимо, чтобы детям было не меньше трех лет. Помимо этого, в приобретенном жилье нужно выделить доли в собственность всем членам семьи, на это отводится шесть месяцев с момента покупки квартиры или дома", — уточнила юрист Мария Каюмова.Помимо улучшения условий проживания, маткапитал можно направить на образование, ремонт, накопительную часть пенсии матери,товары и услуги для детей с инвалидностью, в некоторых случаях — на ежемесячные выплаты по уходу за ребенком.Семейная ипотекаПринимать участие в программе "Семейная ипотека" имеют право родители, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился или был усыновлен ребенок. Особенности такой ипотеки:Воспользоваться “Семейной ипотекой” можно до 1 июля 2024 года, возможно, она будет продлена и на более долгий срок.Льготная ипотекаПрограмма льготной ипотеки действует с 2020 года и позволяет брать кредит на покупку недвижимости под сниженный процент (не более 8% годовых).Особенности:В 2024 году можно оформить только одну льготную ипотечную программу. Такое изменение вступило в силу 23 декабря 2023 года — кредиты, оформленные до этой даты, не считаются. Исключение — семейная ипотека, если родился ребёнок и предыдущий льготный кредит погашен, то можно повторно купить по семейной ипотеке большее по площади жилье.Дальневосточная ипотекаДальневосточная ипотека запускалась для поддержки и развития удаленной части страны. Согласно ее условиям, на строительство или покупку жилого помещения в ДФО действует минимальная кредитная ставка — не более 2% годовых.Программа распространяется на 11 субъектов: Якутию, Бурятию, Камчатский, Забайкальский, Хабаровский, Приморский край, Сахалинскую, Амурскую, Магаданскую, Еврейскую области и Чукотский автономный округ.Особенности:· квартиру можно взять только через застройщика в сданном или возводимом доме либостроительства индивидуальных домов, в том числе и своими силами;Сельская ипотекаСельская ипотека выдается под небольшой процент — не более 3% годовых. Задача программы — стимулировать россиян к приобретению жилья в деревнях и малых городах (численностью не более 30 тыс. человек), участвующих в программе развития сельских территорий. Программа разрешает использовать средства для покупки новых квартир, "вторички", самостоятельного строительства.Особенности:Программа "Молодая семья"Государственная поддержка молодых семей заключается в предоставлении жилищной субсидии, за счет которой можно оплатить часть стоимости квартиры. Возвращать бюджетные деньги не нужно, однако при оформлении выплаты семье придется доказать платежеспособность, предоставив справку о доходах либо о наличии сбережений.Цели, на достижение которых разрешено направить субсидию:Размер субсидии составляет 30% от расчетной стоимости недвижимости для бездетных семей, 35% — для семей с детьми. Некоторые регионы могут использовать дополнительный коэффициент, увеличивающий размер льготы.Требования к семье:Погашение ипотеки для многодетных семейСогласно законодательству, многодетные семьи на погашение ипотечного кредита могут получить 450 тысяч рублей. У программы федеральной поддержки есть особенности:Данная выплата является разовой мерой поддержки, позволяющей закрыть долг перед банком, сократить период выплаты кредита или уменьшить размер ежемесячных взносов. Программа действует до 1 июля 2024 года.Куда обращатьсяПостановкой на жилищный учет занимаются органы местного самоуправления конкретного населенного пункта. Это значит, обращаться следует в администрацию муниципального образования, в МФЦ (многофункциональный центр) по месту жительства или через личный кабинет на портале "Госуслуги".Когда речь идет об ипотеке, документы необходимо подавать в отделение банка, участвующего в федеральной программе.Как встать в очередьРассмотрением вопроса о регистрации в очереди на улучшение условий занимается специальная жилищная комиссия. В случае если эксперты не увидят оснований для отказа, заявителя поставят на учет, присвоив определенный порядковый номер.СрокиЕсли у комиссии не возникнет вопросов по предоставленным бумагам, на рассмотрение обращения отводится месяц. В течение 30 дней специалисты проверяют достоверность сведений, предоставленных заявителем (изучают жилищные условия, проверяют наличие/отсутствие в собственности недвижимости и пр.).Как узнать место в очередиКаждый год очередь продвигается на то количество человек, которые получили субсидию и/или были сняты с регистрации в силу других причин (утратили статус малоимущих, нуждающихся и пр.). В некоторых случаях ожидание может затянуться на несколько лет.Узнать место в очереди можно через администрацию (отдел, отвечающий за распределение жилой площади) или на сайте “Госуслуги”, указав идентификационный номер, который присваивают каждой заявке.ДокументыДля того чтобы жилищная комиссия рассмотрела обращение, необходимо собрать комплект документов:"Встать в очередь могут граждане, получившие статус малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для этого необходимо собрать пакет документов (паспорт, СНИЛС, свидетельство о браке, при наличии — свидетельство о рождении детей, сведения о месте жительства, выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета, сведения о расходах и доходах и пр.) и предоставить их вместе с заявлением в органы местного самоуправления или через МФЦ. После того, как гражданина примут на учет в соответствующем статусе, он может заниматься сбором документов для постановки на жилищный учет", — пояснила эксперт Мария Каюмова.Для этого могут потребоваться следующие бумаги:Отказ в улучшении жилищных условийОтказать в постановке на учет комиссия может, если заявление не отвечает установленным требованиям:"В случае если органы местного самоуправления безосновательно (с точки зрения заявителя) отказали в постановке в очередь на улучшение жилищных условий, гражданин может попытаться восстановить свое право и оспорить решение жилищной комиссии в судебном порядке", — отметила юрист.Изменения в 2024 годуПравительство РФ планирует в 2024 году продлить выплаты по 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. Сейчас такая льгота действует до 1 июля 2024 года.Другие изменения:Также премьер-министр Михаил Мишустин направил дополнительно более 480 миллионов на обеспечение жильем нуждающихся в нем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

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https://ria.ru/20240905/ipoteka-1770755537.html

https://ria.ru/20240702/ipoteka-1772116136.html

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