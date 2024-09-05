https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970897606.html
"Самых молодых": на Западе сделали тревожное заявление о Зеленском
"Самых молодых": на Западе сделали тревожное заявление о Зеленском - РИА Новости, 05.09.2024
"Самых молодых": на Западе сделали тревожное заявление о Зеленском
Владимир Зеленский собирается умертвить самых молодых украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:20
2024-09-05T18:20
2024-09-05T18:20
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский собирается умертвить самых молодых украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на информацию о возможном понижении призывного возраста на Украине."Диктатор Зеленский теперь отправит в могилу самых молодых украинцев", — написал Боуз.По его словам, западные союзники главы киевского режима будут лишь стоять рядом и поздравлять его с этим.В четверг Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ во Владивостоке заявил, что из-за колоссальных потерь киевский режим, вероятно, начнет отправлять на фронт детей, как в фашистской Германии. По словам главы государства, складывается ощущение, что украинские власти совершенно не заботятся о своей стране.
https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970892434.html
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"Самых молодых": на Западе сделали тревожное заявление о Зеленском
Боуз: Зеленский собирается умертвить самых молодых украинцев