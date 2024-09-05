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"Самых молодых": на Западе сделали тревожное заявление о Зеленском - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970897606.html
"Самых молодых": на Западе сделали тревожное заявление о Зеленском
"Самых молодых": на Западе сделали тревожное заявление о Зеленском - РИА Новости, 05.09.2024
"Самых молодых": на Западе сделали тревожное заявление о Зеленском
Владимир Зеленский собирается умертвить самых молодых украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:20
2024-09-05T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ирландия
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский собирается умертвить самых молодых украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на информацию о возможном понижении призывного возраста на Украине."Диктатор Зеленский теперь отправит в могилу самых молодых украинцев", — написал Боуз.По его словам, западные союзники главы киевского режима будут лишь стоять рядом и поздравлять его с этим.В четверг Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ во Владивостоке заявил, что из-за колоссальных потерь киевский режим, вероятно, начнет отправлять на фронт детей, как в фашистской Германии. По словам главы государства, складывается ощущение, что украинские власти совершенно не заботятся о своей стране.
https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970892434.html
https://ria.ru/20240905/svo-1970866719.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ирландия, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Германия, Владивосток, Владимир Путин
"Самых молодых": на Западе сделали тревожное заявление о Зеленском

Боуз: Зеленский собирается умертвить самых молодых украинцев

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский собирается умертвить самых молодых украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Так он отреагировал на информацию о возможном понижении призывного возраста на Украине.
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"Диктатор Зеленский теперь отправит в могилу самых молодых украинцев", — написал Боуз.
По его словам, западные союзники главы киевского режима будут лишь стоять рядом и поздравлять его с этим.
В четверг Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ во Владивостоке заявил, что из-за колоссальных потерь киевский режим, вероятно, начнет отправлять на фронт детей, как в фашистской Германии. По словам главы государства, складывается ощущение, что украинские власти совершенно не заботятся о своей стране.
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