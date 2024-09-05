https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970804678.html

Зеленский назвал причину отставки Кулебы

Зеленский назвал причину отставки Кулебы - РИА Новости, 05.09.2024

Зеленский назвал причину отставки Кулебы

Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" объяснил отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы недостаточно активным продвижением интересов киевского РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:16

2024-09-05T13:16

2024-09-05T13:20

в мире

украина

дмитрий кулеба

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961636786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_776a7f412dff079d020d908805c3f487.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" объяснил отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы недостаточно активным продвижением интересов киевского режима. Об этом пишет украинское издание "Общественное". Отмечается, что это произошло из-за того, что Кулебе "не хватает энергии для продвижения поставок оружия". Кроме того, на заседании обсуждался возможный переход подавшей ранее в отставку вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной на новую должность. На этой неделе спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. Позднее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также подал в отставку.

https://ria.ru/20240904/kuleba-1970501931.html

https://ria.ru/20240904/zaharova-1970438362.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дмитрий кулеба, верховная рада украины