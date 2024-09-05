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Зеленский назвал причину отставки Кулебы - РИА Новости, 05.09.2024
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13:16 05.09.2024 (обновлено: 13:20 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970804678.html
Зеленский назвал причину отставки Кулебы
Зеленский назвал причину отставки Кулебы - РИА Новости, 05.09.2024
Зеленский назвал причину отставки Кулебы
Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" объяснил отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы недостаточно активным продвижением интересов киевского РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:16
2024-09-05T13:20
в мире
украина
дмитрий кулеба
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" объяснил отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы недостаточно активным продвижением интересов киевского режима. Об этом пишет украинское издание "Общественное". Отмечается, что это произошло из-за того, что Кулебе "не хватает энергии для продвижения поставок оружия". Кроме того, на заседании обсуждался возможный переход подавшей ранее в отставку вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной на новую должность. На этой неделе спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. Позднее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также подал в отставку.
https://ria.ru/20240904/kuleba-1970501931.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Верховная Рада Украины
Зеленский назвал причину отставки Кулебы

Зеленский объяснил отставку Кулебы нехваткой энергии в вопросе поставок оружия

© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" объяснил отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы недостаточно активным продвижением интересов киевского режима. Об этом пишет украинское издание "Общественное".

Отмечается, что это произошло из-за того, что Кулебе "не хватает энергии для продвижения поставок оружия".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после заседания Совета НАТО-Украина - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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4 сентября, 13:39
Кроме того, на заседании обсуждался возможный переход подавшей ранее в отставку вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной на новую должность.

На этой неделе спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. Позднее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также подал в отставку.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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В миреУкраинаДмитрий КулебаВерховная Рада Украины
 
 
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