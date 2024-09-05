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В Крыму выписали ордер на поимку Зеленского
В Крыму выписали ордер на поимку Зеленского - РИА Новости, 05.09.2024
В Крыму выписали ордер на поимку Зеленского
В народном ополчении Крыма выписан символический ордер на поимку Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости основатель ополчения, депутат Госдумы от Крыма, член... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:45
2024-09-05T07:45
2024-09-05T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. В народном ополчении Крыма выписан символический ордер на поимку Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости основатель ополчения, депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. "Внутри ополчения издан внутренний документ – символический ордер. Своего рода письменный приказ без срока давности всем участникам ополчения приложить всевозможные усилия, где бы они ни находились, к поимке военного преступника Владимира Зеленского", - сказал Шеремет. По его словам, Зеленский должен знать, что ему не удастся уйти от ответственности за свои преступления, где бы он ни пытался скрыться после того, как от него отрекутся его заокеанские хозяева.
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в мире, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Крыму выписали ордер на поимку Зеленского
В народном ополчении Крыма выписали ордер на поимку Владимира Зеленского