https://ria.ru/20240905/zelenka-1970851247.html
В Ленинградской области женщина облила зеленкой сотрудницу банка
В Ленинградской области женщина облила зеленкой сотрудницу банка - РИА Новости, 05.09.2024
В Ленинградской области женщина облила зеленкой сотрудницу банка
Полиция задержала 52-летнюю жительницу Ленинградской области, которая, став жертвой мошенников, облила зеленкой сотрудницу банка, якобы покушавшуюся на ее... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:39
2024-09-05T15:39
2024-09-05T16:03
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Полиция задержала 52-летнюю жительницу Ленинградской области, которая, став жертвой мошенников, облила зеленкой сотрудницу банка, якобы покушавшуюся на ее сбережения, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне утром работница банка, расположенного на бульваре Партизанской Славы в городе Кировске, сообщила в полицию Кировского района о том, что незнакомка, подойдя к ее рабочему месту, облила ее раствором зеленки. "Прибывшие полицейские, проведя комплекс проверочных мероприятий, установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ей оказалась 52-летняя местная жительница. Она была доставлена в отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении. Как выяснилось, женщина стала жертвой дистанционного мошенничества. Около месяца назад ей позвонил неизвестный мужчина, сообщивший об "утечке баз данных" с ее работы со всеми финансовыми реквизитами и персональными данными. Для "сохранности" денежных средств нужно было оформлять кредиты в разных банках, а потом оставлять их в банковских ячейках, оформленных на имя "надежных" лиц. Жертве мошенничества также предложили принять участие в наказании тех, кто якобы покушался на ее сбережения, что и стало причиной инцидента с зеленкой. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Ленобласти, которая, по данным источника РИА Новости в оперативных службах, работает учителем биологии. Наряду с этим по ее заявлению возбуждено дело о мошенничестве.
https://ria.ru/20240903/sberbank-1970162621.html
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происшествия, ленинградская область, россия, кировск
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Кировск
В Ленинградской области женщина облила зеленкой сотрудницу банка
Под Петербургом мошенники заставили женщину облить зеленкой сотрудницу банка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости.
Полиция задержала 52-летнюю жительницу Ленинградской области, которая, став жертвой мошенников, облила зеленкой сотрудницу банка, якобы покушавшуюся на ее сбережения, сообщила пресс-служба
регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне утром работница банка, расположенного на бульваре Партизанской Славы в городе Кировске
, сообщила в полицию Кировского района
о том, что незнакомка, подойдя к ее рабочему месту, облила ее раствором зеленки.
"Прибывшие полицейские, проведя комплекс проверочных мероприятий, установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ей оказалась 52-летняя местная жительница. Она была доставлена в отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении.
Как выяснилось, женщина стала жертвой дистанционного мошенничества. Около месяца назад ей позвонил неизвестный мужчина, сообщивший об "утечке баз данных" с ее работы со всеми финансовыми реквизитами и персональными данными. Для "сохранности" денежных средств нужно было оформлять кредиты в разных банках, а потом оставлять их в банковских ячейках, оформленных на имя "надежных" лиц.
Жертве мошенничества также предложили принять участие в наказании тех, кто якобы покушался на ее сбережения, что и стало причиной инцидента с зеленкой.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Ленобласти, которая, по данным источника РИА Новости в оперативных службах, работает учителем биологии. Наряду с этим по ее заявлению возбуждено дело о мошенничестве.