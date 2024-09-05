https://ria.ru/20240905/zelenka-1970851247.html

В Ленинградской области женщина облила зеленкой сотрудницу банка

В Ленинградской области женщина облила зеленкой сотрудницу банка - РИА Новости, 05.09.2024

В Ленинградской области женщина облила зеленкой сотрудницу банка

Полиция задержала 52-летнюю жительницу Ленинградской области, которая, став жертвой мошенников, облила зеленкой сотрудницу банка, якобы покушавшуюся на ее... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:39

2024-09-05T15:39

2024-09-05T16:03

происшествия

ленинградская область

россия

кировск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Полиция задержала 52-летнюю жительницу Ленинградской области, которая, став жертвой мошенников, облила зеленкой сотрудницу банка, якобы покушавшуюся на ее сбережения, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне утром работница банка, расположенного на бульваре Партизанской Славы в городе Кировске, сообщила в полицию Кировского района о том, что незнакомка, подойдя к ее рабочему месту, облила ее раствором зеленки. "Прибывшие полицейские, проведя комплекс проверочных мероприятий, установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ей оказалась 52-летняя местная жительница. Она была доставлена в отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении. Как выяснилось, женщина стала жертвой дистанционного мошенничества. Около месяца назад ей позвонил неизвестный мужчина, сообщивший об "утечке баз данных" с ее работы со всеми финансовыми реквизитами и персональными данными. Для "сохранности" денежных средств нужно было оформлять кредиты в разных банках, а потом оставлять их в банковских ячейках, оформленных на имя "надежных" лиц. Жертве мошенничества также предложили принять участие в наказании тех, кто якобы покушался на ее сбережения, что и стало причиной инцидента с зеленкой. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Ленобласти, которая, по данным источника РИА Новости в оперативных службах, работает учителем биологии. Наряду с этим по ее заявлению возбуждено дело о мошенничестве.

https://ria.ru/20240903/sberbank-1970162621.html

https://ria.ru/20240813/dolina-1966045969.html

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происшествия, ленинградская область, россия, кировск