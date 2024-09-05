https://ria.ru/20240905/zapad-1970801412.html

"Это меня шокирует". Премьера Малайзии поразила позиция Запада на Украине

"Это меня шокирует". Премьера Малайзии поразила позиция Запада на Украине - РИА Новости, 05.09.2024

"Это меня шокирует". Премьера Малайзии поразила позиция Запада на Украине

Отказ западных держав следовать принципам мирного урегулирования шокирует, заявил в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:06

2024-09-05T13:06

2024-09-05T13:06

в мире

цены на нефть

россия

украина

малайзия

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Отказ западных держав следовать принципам мирного урегулирования шокирует, заявил в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, комментируя действия Запада на Украине и в секторе Газа. "Мы за мирное урегулирование, независимо от того, относится ли это к Украине или к Газе, где в отношении палестинского народа сейчас совершаются зверства. Неспособность и полный отказ западных держав следовать этим принципам шокирует меня", - отметил премьер в интервью на полях ВЭФ-2024, комментируя использование поставляемого Западом оружия против России. Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись 4 сентября, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях. Восточный экономический форум проходи 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/malayziya-1970712504.html

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в мире, цены на нефть, россия, украина, малайзия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)