https://ria.ru/20240905/zakon-1970657516.html

В Госдуму внесут проект об особенностях трудоустройства несовершеннолетних

В Госдуму внесут проект об особенностях трудоустройства несовершеннолетних - РИА Новости, 05.09.2024

В Госдуму внесут проект об особенностях трудоустройства несовершеннолетних

Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить правительство РФ правом устанавливать в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T00:10

2024-09-05T00:10

2024-09-05T00:10

общество

россия

ярослав нилов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

госдума рф

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить правительство РФ правом устанавливать в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет, осваивающих либо освоивших образовательные программы среднего профессионального образования, документ находится в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается дополнить часть вторую статьи 252 Трудового кодекса Российской Федерации положением, согласно которому при введении специальных мер в сфере экономики правительство Российской Федерации вправе устанавливать в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет, осваивающих либо освоивших образовательные программы среднего профессионального образования", - сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту. Согласно действующему законодательству, правительство РФ вправе устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах в случаях, если это необходимо в связи с введением специальных мер в сфере экономики, особенности могут касаться порядка и условий привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. В тексте документа отмечается, что по данным Росстата, число работников в возрасте моложе 35 лет за 2022 - 2023 годах сократилось на 1,3 миллиона человек. В ближайшие пять лет на рынок будет выходить все меньше новых кадров, спрос на них будет расти. Отток мигрантов и отъезд "релокантов" еще более обострил вопрос кадрового обеспечения. Российские компании сегодня часто декларируют желание нанимать молодых работников даже без опыта работы. При этом работодатели жалуются на нехватку молодежи вследствие демографической ямы 1990-х годов и всеми силами пытаются заманить к себе молодых людей, активно сотрудничая с образовательными учреждениями. В связи с этим на рынке труда наблюдается активный спрос на несовершеннолетних работников. "В вопросе балансировки рынка труда немалую актуальность приобретает вопрос трудоустройства на отдельные предприятия несовершеннолетних выпускников вузов - молодых специалистов, с соблюдением всех норм Трудового кодекса и требований охраны труда и техники безопасности", - считает Нилов. По его словам, студенты проходят практику на промышленных предприятиях, и они, заканчивая в ряде случаев в 17,5 года среднее специальное учебное заведение, испытывают сложности с трудоустройством до 18 лет, поэтому к данному вопросу нужно подойти сбалансировано и аккуратно. "Такие примеры сегодня уже есть. В Татарстане есть предприятия химической промышленности. Там работают несовершеннолетние, но не в цехах с химией, а на прилегающей территории, например, занимаются благоустройством. На промышленных предприятиях сейчас используются такие системы безопасности, что на предприятиях порой безопаснее находиться, чем на улице", - отметил депутат. Кроме того, по словам парламентария, из-за действующих условных ограничений на предприятия не идут подростки, а вместо них вынужденно набирают мигрантов с соответствующими вытекающими последствиями. По мнению автора инициативы, принятие данного законопроекта будет способствовать расширению возможностей трудоустройства лиц, не достигших возраста 18 лет, а также снижению дисбаланса спроса и предложения на российском рынке труда.

https://ria.ru/20240527/pensii-1948522300.html

https://ria.ru/20240729/zakonoproekt-1962577446.html

https://ria.ru/20240806/ldpr-1964355429.html

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общество, россия, ярослав нилов, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф