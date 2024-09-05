https://ria.ru/20240905/youtube--1970905237.html

YouTube перестанет навязывать подросткам видео с идеалами красоты

YouTube перестанет навязывать подросткам видео с идеалами красоты - РИА Новости, 05.09.2024

YouTube перестанет навязывать подросткам видео с идеалами красоты

Видеохостинг YouTube обязуется защитить подростков от контента, навязывающего так называемые идеалы красоты, сообщила компания в четверг. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:58

2024-09-05T18:58

2024-09-05T18:58

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Видеохостинг YouTube обязуется защитить подростков от контента, навязывающего так называемые идеалы красоты, сообщила компания в четверг. "Подростки более, нежели взрослые, подвержены формированию негативных мнений о себе, когда они многократно в потребляемом ими онлайн-контенте видят стандартизированные образы красоты..., (в связи с этим - ред.) мы по всему миру ограничиваем повторяемые рекомендации видео, связанных с этими темами", - говорится в сообщении компании. Контент, который, по мнению специалистов, безопасен в ограниченном объеме, но может вести к психическим расстройствам, если просматривается многократно, касается "физических черт и идеализации одних форм красоты над другими, идеализации уровня физической подготовки или определенного веса, а также видеоролики, содержащие бесконтактные формы социальной агрессии, в том числе запугивание". Помимо этого для пользователей в Европе платформа вводит функцию, которая будет предлагать зрителям ресурсы кризисных центров в случае, если алгоритмы выявляют повышенный интерес подростка к таким темам, как суицид, нарушение питания или причинение вреда себе, анонсировала компания.

https://ria.ru/20240829/belorussiya-1969257357.html

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европа, youtube, в мире